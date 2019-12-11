緬甸被控迫害羅興亞 昂山素季否認種族滅絕意圖

諾貝爾和平獎得主昂山素季近日率領代表團前往位於海牙的國際法院，為緬甸政府對羅興亞穆斯林發動的軍事行動辯護。她12月11日在法庭上否認當局有任何“種族滅絕意圖”。國際法院是聯合國主要司法機構。昂山素季12月11日向庭上法官表示，她承認軍隊也許使用了“不相稱武力”，但無法據此證明緬甸試圖消滅少數民族羅興亞。

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西非國家贊比亞日前代表伊斯蘭合作組織（Organisation of Islamic Cooperation）57個成員國，向國際法院（ICJ）控告緬甸違反1948年防止及懲治滅絕種族罪公約，於2017年對羅興亞穆斯林發動血腥軍事鎮壓，造成數千人喪命，約74萬名羅興亞人因此逃至鄰國孟加拉。贊比亞要求法院採取緊急措施，以遏止進一步的暴力事件。

法新社報導，曾因抵抗緬甸軍政府而獲國際讚譽的昂山素季，這一次選擇支持軍方。

身着緬甸傳統服飾、頭上插着鮮花的昂山素季表示：“令人遺憾，贊比亞向法庭展示的是關於若開邦（Rakhine）情勢的誤導和不全面內容。”

昂山素季辯稱，緬甸軍方2017年的行動是對數百名羅興亞武裝分子的回擊。

她表示，（法庭）在評估試圖處理叛亂的人員意圖時，請留意這個複雜情勢，以及緬甸國家主權和國內安全所遭遇挑戰。

她還表示， 不能排除，在某些情況下，軍事單位成員無視國際人道法規範，使用了不相稱武力，或者他們未清楚區別作戰人員與平民。 “當然，在這樣的情況下，種族滅絕意圖不能是唯一假設。”

聯合國調查人員去年作出結論，緬甸政府對待羅興亞人的方式足以構成滅絕種族罪，人權團體也詳列緬甸施虐罪狀。

不過，昂山素季指出，國際法院並未認定1990年代造成民眾大規模逃難的所有巴爾幹半島衝突為種族滅絕行動。

12月11日，約250名親緬甸政府人士在國際法庭前集結，高舉有昂山素季面孔、寫着“我們與你同在”的標語牌。與此同時，一群支持羅興亞人的民眾也在法庭外集結，高喊“昂山素季，你無恥”。

路透社報導，滅絕種族罪的認定門檻相當高；自第二次世界大戰以來，國際法僅作出3個滅絕種族罪判定，分別針對1970年代後期在柬埔寨、1994年在盧安達以及1995年在波斯尼亞斯雷布雷尼察（Srebrenica）所發生事件。