香港放棄以人臉識別發展智慧燈柱 專家期科技發展須以私隱先行

被指所收集個人資料可用作「人臉識別」的智慧燈柱，引起港人關注，並被反修例運動示威者破壞，為免被指假犯私隱，智慧燈柱技術諮詢專責委員會達成共識，建議以光學雷達、熱能探測器等科技來代替攝影機，以保障私隱，免除市民憂慮燈柱收集人臉等資料被轉作其他用途甚或送往中國部門。香港信息科技商會榮譽會長方保僑歡迎港府讓步，並期望港府日後發展科技時，以保障私隱先行。

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中國近年銳意發展閉路電視及人臉識別系統以建成「世界上最大的視頻監控網」，作為特別行政區之一的香港，近期被發現有中國內地的人臉識別研發公司兩年前已參與香港出入境過關係統的組建工作，引起港人關注。

及至今年，港府決定推出為期三年的「多功能智能燈柱試驗計畫」，在全港人流車流較多的四個地區，即中環和金鐘、銅鑼灣和灣仔、尖沙咀、觀塘和啟德發展區分階段安裝約四百支智慧燈柱，以推動香港發展成為智慧城市和支持5G無線網絡的建設。最先一批的50支智慧燈柱自六月底起在九龍灣、啟德和觀塘市中心投入服務，收集不同實時城市數據如氣象、空氣質素、道路車流等，並以開放數據形式供公眾運用。不過，智慧燈柱的全景攝影機被指除了可以搜集實時交通數據和監察交通及非法活動的快拍圖像外，其高清攝錄功能亦可清晰拍攝途人影像，惹起「數據送中(國)」的憂慮。當局其後澄清，會關閉攝錄功能或調低影像清晰度，但仍然不能釋除市民疑慮。在8月下旬一次示威遊行中，九龍灣的智慧燈柱被破壞，有人在燈柱以黑色噴漆噴上「不要監控」，而觀塘海濱道的智慧燈柱則被人以寫有「監控來了」的貼紙遮蓋鏡頭。

智慧燈柱技術諮詢專責委員會昨(10日)天舉行會議，本職是政府資訊科技總監的委員會召集人林偉喬會後表示，委員會詳細審視智能燈柱的功能和技術後，認同智能燈柱計畫應繼續推行，所得數據亦會繼續開放，但會建議採用其他科技方案如光學雷達、熱能探測器等來取代攝影機。

委員之一的方保僑解釋，光學雷達只會看見物體外形，而熱能探測器是黑白的，看不清人臉，這便可平衡科技發展與私隱，相信可消除市民戒心。

林偉喬又說，將於明年2月向港政府提交的詳細報告，亦會包含其他建議，包括日後如在智能燈柱加入任何新的智能裝置，需通過由第三方審視評估，以確保符合國際認可的私隱及保安標準。該會同時建議，安裝燈柱前須諮詢立法會及當區區議會。

方保僑補充，香港保安度要求高的地方，例如機場和邊境關卡仍會有人臉識別系統，以便執法，但智能燈柱裝置密度高，部分貼近民居的，更可能把家中情況攝入鏡頭，私隱的考慮自然更大。他續稱，港人與政府現時的互信度十分低，更應保障私隱，期望港府發展科技時，要以私隱先行，否則便是本末倒置。