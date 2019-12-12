以色列一年內將三度大選 內塔尼亞胡宣布辭去除總理外所有部長職務

由於以色列未能在12月11日的期限前組建聯合政府，且議會解散和選舉法律草案獲得通過，該國將於2020年3月2日再次舉行選舉。此外，內塔尼亞胡總理並在12日宣布，他將辭去兼任的所有部長職務，但將繼續擔任以色列總理。

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以色列2019年4月舉行國會選舉後，總理內塔尼亞胡組閣失敗，9月再度選舉，該國總統里夫林先後授權內塔尼亞胡和其對手甘茨組閣，但均以失敗告終，且雙方無法就權力共享方面達成共識。隨後開放組閣，也沒有任何議員成功拉到足夠票數。這一明年3月將再次舉行大選的消息，意味着以色列會在一年內三度改選國會。此外，內塔尼亞胡還將面臨黨內挑戰，由他領導的利庫德集團11日表示，預計於12月26日將舉行黨內初選。

針對內塔尼亞胡個人的貪腐調查仍在發酵當中。以色列反腐監督機構，以色列質量政府運動日前向以色列高等法院提交請願書，要求面臨涉嫌貪腐起訴的內塔尼亞胡辭去總理職務。對此，內塔尼亞胡12日作出最新回應指出，他將於2020年1月1日辭去兼任的所有部長職務，但“將依法繼續擔任總理一職”。內塔尼亞胡的回應得到了以高等法院的支持。以高等法院還於當日裁定，內塔尼亞胡可以暫時留任總理一職。

目前，除了總理一職外，內塔尼亞胡還兼任以色列衛生部長、社會福利部長、僑民部長和代理農業部長。此前，他曾一度兼任國防部長及外交部長。以色列總檢察長曼德爾卜利特在月初，對涉嫌貪腐的內塔尼亞胡正式提交起訴書，以受賄、欺詐和背信3項指控對其進行起訴，但給予他30天時間尋求豁免。內塔尼亞胡則批評稱，對他的起訴建立在“虛假指控”和警察不公正調查的基礎上，是一場“未遂政變”。根據以色列法律規定，總理受到指控並非必須下台，但包括部長在內的其他政府官員在遭到起訴時必須辭職。