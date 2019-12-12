《時代》雜誌選桑伯格為年度風雲人物拒絕選票最多的香港示威者在美國引發強烈反響
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瑞典16歲環保少女桑伯格（Greta Thunberg）被美國《時代》雜誌選為年度風雲人物，而獲選票最多的香港“反送中”示威者卻被該雜誌拒絕，引發美國網民批評。
有網民表示桑伯格憂心碳排放太嚴重，因此堅持不搭飛機只搭帆船，但她平日身上穿的、吃的，日常生活中用的還是會有碳排放。網民說《時代》雜誌是不是對桑伯格過譽了？
還有網民在自己的推特上貼出桑伯格今年1月搭乘火車的照片，只見桑伯格坐在車廂里吃着東西，桌上放了許多食物，還有紙杯、塑膠等物品，網民批評她只會“講漂亮話”。還有網民說桑伯格拒絕學習、放棄思考，把自己推離真相。網民說“她知道有幾種暖化理論嗎？無知就會鬧出笑話，那艘帆船為了接她，船員們製造的碳足跡是她直接搭飛機的十倍以上。”
《時代》雜誌從1927年起每年評選年度風雲人物，由雜誌各部門提名，徵集讀者投票，雜誌編輯部決定最終名單。今年共有2700多萬人參加投票，香港示威者得票率超過30%，比起第二名的得票率4.5%，遙遙領先。但《時代》編輯依舊選擇了環保少女。
旅美著名獨立作家和時政評論員曹長青在推特上發文，指《時代》雜誌選擇桑伯格而拒絕香港示威者，是因為懼怕中共。
美國總統特朗普的長子唐納德批評《時代》雜誌是在離棄那些為自己的自由而戰的香港示威者，去推銷一個被用作營銷噱頭的少女。
總統特朗普12日發推文批評《時代》雜誌將桑伯格選為年度風雲人物，推文寫道：“太荒謬了！桑伯格必須解決她的情緒管理問題，之後和朋友去看一部好的老電影！”
特朗普的推文很快在社群媒體傳開。“呆伯特”（Dilbert）漫畫作者亞當斯表示：“這就是我們不讓35歲以下的人競選總統的理由，桑伯格是個最好的例子。”