諜殺魅影致外交風波 俄羅斯報復性驅逐兩名德國外交官

一名格魯吉亞公民8月23日在柏林一個公園光天化日之下被三顆消音子彈擊斃，這引發了德國和俄羅斯之間的外交不睦。就在德國宣布因俄方在調查當中拒不合作而驅逐俄羅斯兩名外交人員後，俄方今日也宣布，將驅逐兩名德國外交官，以示報復。

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這名格死者年齡40歲，在柏林市中心一處公園內連中三槍消音子彈，當時正值白天，目擊人士聲稱其“被”死亡的方式乾淨利落，好似行刑一般。死者被公開的名字有托爾尼克-航古什維利，以及澤李姆汗，屬於格魯吉亞的少數民族車臣族，曾在2000年左右活躍在車臣分裂勢力陣營。德國聯邦法院以間諜案審理此案，並指出主要嫌疑人是一名54歲的俄羅斯人，此人已經在案發後被抓，使用的是虛假身份證件。德國司法部門認為，本次暗殺者如果不是為了俄羅斯聯邦做事，就是為車臣自治共和國做事。這令人想起2004年在卡塔爾命喪汽車炸彈的伊奇克里亞車臣共和國前總統揚達爾比耶夫，當時該案頗為轟動，引出了兩名俄羅斯特工的幕後，但並非個例，眾多車臣前軍人在流亡途中遭遇暗殺。

本周一在參加法德俄烏四方諾曼底會談，探討烏克蘭東部和平制度化問題期間，普京曾對這起柏林暗殺案置評，稱死者曾經活躍在分裂活動當中，受到俄羅斯官方搜捕，身負2004年和2010年莫斯科地鐵爆炸案等嫌疑。俄羅斯媒體則在普京發布上述評論之後的第二天指出，莫斯科系列地鐵爆炸案的審理過程中從未提到過在柏林公園被暗殺的航古什維利。

周四，俄羅斯外交部召見了德國大使馮格里，指出兩名德國大使館人員被認為不受歡迎，7天之內必須離境。對於外界的擔憂，普京表示，雖然互相驅逐外交官員是既成事實，但並不構成外交危機，並稱俄羅斯將全力協助德國澄清此案。