韓國瑜提出支持立難民法 蔡英文競選辦回應:勿選舉炒作

台灣2020年總統大選國民黨候選人韓國瑜在周四表示，反對民進黨以現行法規和行政措施處理《難民法》及“反送中”議題，並提出全力支持台灣《難民法》立法。對此，蔡英文總統競選辦回應稱，應務實協助港人而不是選舉炒作。

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蔡英文在月初出席與年輕選民互動的“傾聽我們說 2020總統大選青年論壇”時曾提到這一問題。她當時在這一論壇上回答選民提問時指出，並不認為現階段台灣對香港的協助，需要動用到《難民法》，重申《港澳關係條例》本身就具足夠法律基礎可協助參與反修例運動的港人赴台生活。隨着香港“反送中”運動引發台灣民眾的廣泛關注，相關議題也成為了民進黨助選的一大熱門話題之一。在處理兩岸關係上隨着該運動地發酵，而陷入被動的韓國瑜於當晚在臉書上發文提出，“反對民進黨以現行法規和行政措施處理《難民法》及反送中議題”，並稱“全力支持《難民法》之立法，人權不能打折！”韓國瑜寫道，“民進黨政府不能說一套做一套，利用香港反送中抗議，操作‘芒果乾’騙取選票，對於《難民法》卻扭捏作態”。他並強調，“人權是民主之本，民主是人權的延伸；現行法制因應香港情勢，要解決問題必須要立法解決，而不是一直都在空口白話，沒有實際行動！”

韓國瑜稱，“香港‘反送中’抗議，顯示香港人對於‘一國兩制’的不滿，未來我們會對港澳條例相關規定進行檢討。我們崇尚和平、理性溝通、堅持民主，而不是為了選票、只會嘴上嗆辣，到了執行實務層面就立刻慫掉的投機算計”。他說，“民進黨治國不能老是像掛羊頭賣狗肉的黑店一樣，既然芒果乾這個前菜吃完了，說好的《難民法》這個主菜也該上桌了。”事實上，韓國瑜並不是藍營中首個提出要立《難民法》支持香港“反送中”示威者的政客，曾擔任過國民黨主席的前新北市市長朱立倫也在近日指出，“支持香港所有人民追求民主人權，是國民黨一貫堅持立場，他們不希望有任何政黨或個人，是想要把香港爭取民主人權的過程，當作提款機、當作選舉戰略，而是真正關心香港人民、關心香港民主”。他並稱，“所以對於《難民法》的通過，國民黨應該予以支持，《難民法》躺在那邊那麼多年，而民進黨今天若真正關心香港民主，就應該積極推動這樣的法案。”

據台灣媒體報道顯示，《難民法》從行政院內政部在2005年提出來至今14年，經過國、民兩黨執政輪替，但至今仍無實質進展。蔡英文近日有關暫不需要推動《難民法》立法的發言，也引發了包括香港浸會大學學生會長方仲賢對民進黨當局缺乏實質行動支持港人，所謂以“香港人的鮮血來換取台灣人的選票”的批評。就這一爭議發言，蔡英文本人對這一指控加以否認，方仲賢也事後進行了道歉。而針對韓國瑜此次就《難民法》問題向蔡英文的施壓攻勢，據中央社報道，蔡競選辦公室發言人廖泰翔則回應稱，“堅定支持香港人民追求民主、自由與人權，既有法律體制已有足夠機制處理香港人民到台灣模式，政府會儘力站在人道立場給予必要協助”。他說，“這是如何務實協助香港人民的事，不是政治攻防或選舉炒作。”此外，台灣外長吳釗燮近日告訴媒體稱，民進黨政府無意干涉香港內政，並強調台灣現行法規足以應付少數尋求來台居住的港人和港生。他指港警以“不成比例的武力”對待示威者，北京若再以武力介入，勢必會使暴力進一步升級。

吳釗燮對美聯社記者表示，“一旦發生這種情況，台灣將與國際社會合作，為逃離暴力而流離失所的人提供必要援助”，但並沒說明援助方式，也未提及部分港人期待台灣能儘速通過的《難民法》。他說，“北京當局若再以任何武力介入，勢必會使暴力進一步升級。屆時，台灣將在協助港人離港的問題上，採取 ‘不同立場’ ”。