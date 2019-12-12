朝鮮指責美國“反朝敵對挑釁” 再提年底期限

自平壤方面消息，朝鮮外務省發言人周四指責，美國召集聯合國安理會舉行朝鮮半島局勢公開會的做法，是“反朝敵對挑釁行為”。該發言人並再談到由朝鮮最高領導人金正恩於年初提出的對美“年底期限”。

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據朝中社報道，朝鮮外務省發言人在談話中指出，美國國務卿蓬佩奧10日發表“必須切實履行聯合國對朝制裁決議”的言論，美國還在11日召集聯合國安理會成員國舉行朝鮮半島局勢公開會。朝方官員稱，在“年底期限”日日逼近的情況下，美國繼續加大對朝鮮的“挑釁力度”，再次作出“反朝敵對挑釁”行為，並指“此舉是搬起石頭砸自己腳的愚蠢舉動”。這名發言人還談道，“在當前的敏感時期，美國鼓吹對朝打壓氣氛，朝鮮絕不姑息縱容；美國張口閉口叫嚷重啟對話的老調”。朝方發言人並揚言，但即便朝美進行對話，美國也沒有什麼東西能給朝鮮。其還重申，“正如朝鮮之前闡明的那樣，朝鮮已沒有什麼可失去的了；朝鮮已做好把美國的任何選擇奉陪到底的相應準備。”

自今年2月朝美領導人河內會晤以來，兩國關係以及朝鮮半島局勢始終未能實現根本性突破。儘管有消息顯示，美朝官員一直保持着接觸，但朝方不滿兩國核談判至今膠着，負責對美事務的副外相李泰成在12月3日對外宣稱，朝鮮向美方發出的年底對話期限日益逼近，朝鮮會準備什麼樣的“聖誕禮物”，“完全取決於美國的選擇”。特朗普則在當天於倫敦出席北約峰會時對媒體說，金正恩“喜歡發射火箭，不是嗎？這就是為什麼我稱他為‘火箭人’。”他補充稱，“現在，我們擁有有史以來最強大的軍事力量，而且我們迄今為止是世界上最強大的國家”。特朗普並稱，“希望我們不必使用它，但是如果我們需要這麼做，我們將使用它。如果須要，我們會這麼做。”雙方的這一表態再次引發了美朝之間的關係激化。

朝鮮常駐聯合國代表金星並在上周六宣稱，朝方已不願與美國就朝鮮半島無核化進行討論，與華盛頓的“冗長談判”亦無需要。而在朝鮮外務省發言人的這一最新談話發表當天，韓國國家安保室室長鄭義溶主持召開，國家安全保障會議（NSC）常任委員會會議，討論近期半島安全局勢。韓聯社的報道指出，朝鮮為無核化談判設定的“年底期限”將至，朝鮮發起挑釁的可能性增大，美國也於近日提議召開聯合國安理會會議討論朝鮮問題，雙方緊張局勢升級，在此背景下此次國安會常委會召開，與會委員可能就保持朝美對話動力、尋找韓朝溝通突破口等事宜進行了集中討論。另據消息顯示，美國國務院對朝代表比根(Stephen Biegun)會在與安理會15個理事國進行會談後，將於15日左右訪韓，還具有會在板門店等地尋求與朝方接觸的可能性。