美眾院司法委員會通過批准向全院遞交特朗普彈劾條款

美國民主黨人佔優的國會眾議院司法委員會在周五投票通過了，針對特朗普總統濫用職權和妨礙國會調查的兩項彈劾條款，使特朗普成為美國歷史上第四位面臨彈劾的總統。

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眾議院司法委員會在當地時間上午依次通過濫用職權和妨礙國會調查兩項彈劾條款，表決結果均為23票贊成、17票反對。沒有身處該委員會的共和黨人投出贊成票，也沒有民主黨人投出反對票。過去兩天以來，委員會兩黨議員就彈劾條款具體內容展開辯論，雙方立場針鋒相對、言辭激烈。眾議院司法委員會原定12日辯論結束後舉行表決，但委員會主席、民主黨人納德勒晚間突然決定將表決改期至13日。

民主黨人佔多數的眾議院擬於下周開始審議彈劾條款，並在審議結束後進行表決。分析人士指出，眾議院全院很可能在下周投票批准這些指控。在眾議院完成彈劾程序後，參議院將在數周後就此進行審理。據了解，但凡有一項彈劾條款在眾議院全院表決時獲得簡單多數支持，特朗普彈劾案就將進入共和黨人佔多數的參議院接受審理。在參議院，彈劾條款須獲得至少三分之二參議員支持才能獲得通過並使特朗普被解職。

值得一提的是，針對民主黨人被指將在聖誕節休假來臨前，加快總統彈劾案的投票進程，白宮則回應稱，這次表決為“情急拚命下的裝模作樣”。白宮新聞秘書格里沙姆並在聲明中表示，司委會就彈劾川普條款的辯論“已達到可恥的結局”。格里沙姆稱，“總統期待參議院的公平對待和正當程序，眾議院一直可恥地拒絕給予總統這樣的待遇。”此外，白宮律師西波隆在周四前往國會山，會見參議院多數黨領袖、共和黨籍參議員麥康奈爾商討彈劾案審理事宜。麥康奈爾當晚接受媒體採訪時說，他正與西波隆進行協調。此外，他還強調，“將總統趕下台的可能性為零”，麥康奈爾稱，希望共和黨明年在參議院的審理中不會有任何“變節者”。

眾議院議長佩洛西亦於當天指出，在沒有共和黨支持的情況下，民主黨人將在眾議院全體投票時獲得彈劾總統的票數。她堅稱民主黨人針對特朗普的彈劾行動目標是“保護和捍衛美國憲法”，並重申“沒有人能凌駕於法律之上，總統將為他濫用權力和阻礙國會的行為負責”。