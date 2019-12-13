25屆氣候變化大會：尋求進入碳中和世界 延長談判技術細節

聯合國第25屆氣候大會12月13日周五進入談判日程安排的最後一天, 本屆氣候大會旨在動員全球各國向碳中和的世界過渡，並且尋求更多國家加入更富有雄心的減排承諾。如何通過有關碳交易市場來控制減排是與會締約國尋求達到的目標，但是相關的技術談判幾乎沒有多大進展，周五晚間沒有達成協議，需要延長來談判細節。

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為期兩周的聯合國第25屆氣候大會周五是談判日程安排的最後一天，在技術層面就如何規範碳交易市場以便來控制締約國減排的問題談判進展緩慢。雖然在氣候會議期間已經有80多個巴黎協定的締約國承諾在2020年前提出更富有雄心減排目標， 但是污染大國沒有做出更多承諾，因此與會的巴黎協定締約國代表團希望延長來談判相關技術方面的具體細節。

本屆氣候大會積極的幾點是中國承諾停止在非洲資助建設煤炭企業，而歐盟推出綠色協議對進口綠色產品減少關稅。

此前聯合國秘書長古特雷斯在氣候大會上強調氣候行動會給社會創造巨大的契機，向低碳綠色經濟轉型，會創造更多新的就業機會，同時尋求進入碳中和世界會給人類社會帶來巨大的福祉，大家可以在不損害健康和保護環境的條件下工作生活。

聯合國秘書長強調說必須保障向低碳未來世界過渡的公平和包容，國家必須做出承諾，企業需要帶頭行動起來 。