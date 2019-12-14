為爭取台灣年輕選民支持 蔡英文頻頻與網紅上鏡自甘被“撩妹”

台灣總統、副總統及立法委員選舉將於明年1月11日舉行。隨着選舉日期的日益臨近，尋求連任的民進黨候選人、現任總統蔡英文也一改往日給人以嚴肅刻板印象，頻頻與台灣網紅互動上鏡，呼籲年輕人參與投票及尋求支持。

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事實上，在過去一段時間與網紅互動成為了蔡英文競選攻勢中在吸引年輕選票的亮點之一。她此前曾親自上美式諷刺類評論節目、博恩夜夜秀接受主持人專訪，就個人和涉及台灣政治社會的話題，在非傳統非嚴肅類時政節目中加以答覆，並與主持人互動。而自本周末以來，蔡英文更是兩度與備受當地年輕人歡迎的網紅共同上鏡，她接受採訪和推廣文化項目的視頻，也被兩位網紅以油管博主互動的形式上傳網絡。

在周五上傳的視頻中，網紅鐘明軒得以受邀參觀蔡英文官邸，二人並在參觀後坐在鏡頭前進行交流互動，前者也請蔡英文邊吃蛋糕邊發言。採訪過程中，被指一向敢言的鐘明軒詢問了蔡英文許多問題。影片一開始，他便問蔡英文“如果你不做總統的話，會是個什麼樣的人？”蔡英文則回應稱，她應該會繼續做教授，有空的話還會去旅行，因為她喜歡去不同的地方。鍾明軒還提問“蔡總統上次哭是什麼時候？”讓蔡英文先是停頓了一下，接着回答稱，“上次哭的時候...是我媽媽過世的時候，是在去年...”對此，她也解釋，因為這是比較私底下的事情，所以並沒有在新聞曝光過。

他們在互動期間還談及了更為嚴肅的話題，鍾明軒提問，到底台灣人是否真的理解“民主”二字的意義。蔡英文回答稱：“因為日子過久了，總覺得民主自由好像是理所當然。但是近來看到香港發生的事情，有很多人就覺得，這好像不是理所當然的事情”。她表示，“民主不是天上掉下來，是經過很多人的努力而爭取，而且需要有更多人的努力，讓民主自由可以延續到未來。”

另就香港的情況，鍾明軒特別提到所謂“今日香港，明日台灣”的語句在過去一段時間來常常在台灣提及，但他認為可能有言之過急，並想詢問蔡英文的意見。蔡英文回答稱，香港人的現況“對於台灣人是一種警惕”，而她提出“民主自由是來自於我們能保護自己的國家”，並稱也許香港的情況不會馬上發生到台灣身上，“但最重要的是我們有沒有能力保護自己的國家”。

蔡英文說，“民主社會大家都可以站出來講他心裡想講的話，但民主社會裡最重要的一件事，還是選舉投票的行為。投票其實是一個人民意志的表達”，並稱“民主社會最強的事情，就是當人民聚集過來共同表達心聲，其實就是那個國家最強的事”。她最後說，“投票就是在民主社會裡面，人民集體表達一種意志跟意願的時刻；為了這個國家，去投一張票吧。”

而在周六上傳油管的另一則視頻中，蔡英文出現在高雄新媒體公司旗下“搭訕”網紅 “波特王”的鏡頭前，後者則採用“撩妹”本領，在眾人前讓蔡英文忍不住地回說，“居然敢跟我講這種話！”他們一行人在參觀公司的活動中，當蔡英文說到“高雄人不跟海在一起要跟什麼在一起”的時候，陪同在一旁的“波特王”立刻說“跟你在一起”，讓蔡英文也忍不住笑說，“竟然敢跟總統講這種話！” 而當蔡英文看到該公司的員工餐中有雞翅，“波特王”又再度發揮撩功，問蔡英文，“你知道你是什麼肉嗎？”正當蔡英文還在思索答案時，這時波特王又立刻說，“你是我的心頭肉！”讓蔡英文立刻轉身，回答說：“這傢夥好大膽！”

之後到了編劇部，“波特王”繼續攻勢，先是告訴蔡英文“我沒把你當偶像”，然後又說“我把你當我的結婚對象”，讓蔡英文也忍不住說：“真的沒大沒小耶！”而“波特王”接着又告訴蔡英文說，“總統如果再繼續跟我相處一陣子的話，我覺得你會變壞人！”當蔡英文不解地看向“波特王”，沒想到後者就接著說：“因為我想把你寵壞！”

據分析人士指出，與網紅互動，爭取年輕人選票在此次台灣選舉中也並非蔡英文的專利，正如上文提到的博恩夜夜秀主持人在上月底就曾直電韓國瑜，並詢問他是否願意同台，韓國瑜則回答稱，“ Yes I Do！”