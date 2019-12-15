氣候會議落幕 聯合國秘書長：對成果感到失望

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）說，他對馬德里舉行的聯合國氣候會議成果感到“失望” 2019年12月15日

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）12月15日表示，他對馬德里舉行的聯合國氣候會議成果感到“失望”。他認為，國際社會錯失應對全球暖化危機的機會。

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聯合國氣候變化綱要公約第25次締約方會議（COP25）結束馬拉松式的會談，主辦國西班牙聲稱，COP25協議“表達（做出新減碳承諾）的迫切需求”，但這份協議內容與所需相距甚遠。

古特雷斯發布聲明說：“我對COP25的成果感到失望。國際社會錯失一個重要機會，來展現對緩和、因應和提供資金應對氣候危機的雄心壯志。”

聯合國最長氣候會議落幕

馬拉松式的聯合國氣候會議15日落幕，幾乎找不到可稱頌的地方。與會國就對抗全球暖化的計畫勉強取得妥協，要求各國加強減少溫室氣體和協助受氣候變遷影響的貧困國家，但擱置重要事項。

聯合國氣候變化綱要公約第25次締約方會議（COP25）主辦國西班牙發表聲明說，COP25協議“表達（做出新減碳承諾）的迫切需求”，以縮減目前碳排放量以及巴黎氣候協定所設定目標間的差距。這項協定尋求將全球溫度升幅控制在攝氏2度內。

美聯社報導，來自近200個國家的談判代表延後到明年再做出有關全球碳市場議題的重要決定。他們就如何因應全球暖化危機進行兩周協商，最終通過多項宣言要求各國展現更大雄心，減少造成地球暖化的溫室氣體，以及協助飽受氣候變遷影響之苦的貧困國家。

法新社報導，COP25協議內容與科學家所稱欲處理氣候緊急狀況需採取的行動相距甚遠。

環保團體和倡議人士指控，世界上較富有國家幾乎未展現出要認真因應氣候變遷的承諾。