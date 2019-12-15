法國新浪潮電影巨星安娜-卡里娜辭世 享壽79歲

出身丹麥的法國女演員、法國新浪潮導演讓-呂克·戈達爾（Jean-Luc Godard）的繆思女神暨前妻安娜-卡里娜（Anna Karina），因患癌症與世長辭，享年79歲。

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法新社報導，安娜-卡里娜曾出演“狂人皮埃羅”（Pierrot Le Fou）等戈達爾的7部作品。她年輕時精靈般的外貌與塗著黑色眼妝的藍色大眼，堪稱1960年代女性風尚典範。

安娜-卡里娜的經紀人12月15日告訴法新社：“安娜患癌症，14日在巴黎的醫院辭世。”她的第4任丈夫、美國導演丹尼斯柏利（Dennis Berry）陪伴在身旁。

法國文化部長里斯特（Franck Riester）也推文：“法國電影界今天痛失所依，失去一位傳奇人物。”

安娜-卡里娜還是十多歲少女時，就從故鄉丹麥搭便車至花都巴黎追尋演員夢。她先在模特兒界取得成功，接着才在香榭麗舍大道（Champs Elysees）漫步時被導演戈達爾選中。

戈達爾曾提議讓安娜-卡里娜在自己第一部、同時也是最知名的作品“斷了氣”（A bout de souffle）演出裸戲，遭安娜-卡里娜回絕。

1961年，21歲的安娜-卡里娜以戈達爾的作品“女人就是女人”（Une femme est une femme），1961年獲得第11屆柏林國際電影節銀熊獎最佳女演員獎。，當時兩人已結為伴侶。

安娜-卡里娜去年3月在巴黎受訪時告訴法新社：我們深愛彼此。但跟他一起生活很複雜。他是那種能跟你說“我去買煙”，3周後才回來的人。

安娜-卡里娜隨後也投身導演工作，執導電影“共同生活”（Vivre ensemble）。這部電影講述一名歷史老師與一名奔放女性相戀的羅曼史，但最後以毒品和家暴收場。

在歌壇，安娜-卡里娜亦取得若干成就，曾與法國樂壇教父塞吉甘斯柏（Serge Gainsbourg）合作錄製歌曲“正在陽光下”（Sous le soleil exactement）。