法退休體制改革：“退休先生”德勒瓦（Jean-Paul Delevoye）還能挺多久？

法國總理推出的退休體制改革引發各大工會組織、法國國營鐵路職工以及巴黎大眾運輸公司職工、教師、醫護人員、消防人員的強力抵制，有一段時間警察也上街遊行，要求保留現有的年限退休制。巴黎交通直至12月15日除1號和14號線路之外，幾乎處於癱瘓的狀態。除交通大癱瘓之外，現政府面臨的另一個難題就是主管退休改革的高級專員讓-保羅·德勒瓦的“漏報風潮”。

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推動這次退休體制改革的核心人物讓-保羅·德勒瓦（Jean-Paul Delevoye）成為媒體追蹤報道人物。

12月5日全國大遊行之後，《巴黎人報》披露說，“退休先生”未申報在法國保險業培訓機構中擔任董事的職務。12月9日，德勒瓦宣布“辭職”。但《資本》周刊和《世界報》隨後又紛紛披露說，德勒瓦漏報的不僅僅是在保險業培訓機構中擔任董事的職務，他在其他機構、文化協會組織擔任過或還在擔任另外10個職務。而他此前在法國公共生活透明高級管理局（HATVP）只申報了三項。是遺漏還是故意隱瞞？

法國極右和極左領導人紛紛要求德勒瓦辭職。法國主要反對派極左翼政黨“不屈法蘭西”（LFI）發言人柯比耶（Alexis Corbière）表示，德勒瓦是一個謊話連篇的人，他和改革計畫都應該被拋棄。

按照法國通過的廉政法案，不僅限制政府官員連任、兼任；廉政監察員要求政府官員嚴格申報其財產和此前擔任過的職務，以免利益職權撈取好處。

而退休先生漏報、少報其兼職的收入。根據《世界報》的披露，德勒瓦此前在社會管理學院集團下屬智庫Parallaxe擔任負責人，2018年和2019年領取了5368.38歐元的月薪。德勒瓦表示，如果這一職務和政府高官角色不兼容的話，他準備退還在此期間領取的全部收入。恐怕退還所收的好處費已經為時已晚。

德勒瓦還在私立高等教育機構、國營鐵路基金會當董事。其餘的職務中，有法國糖尿病患者聯合會戰略委員會高級專員一職、法國畫家、雕塑家卡魯斯特成立的協會“源泉”(La Source)中任高級職員。他一再強調說13項職務中有11項都是義務幫忙性質的。

《巴黎人報》還報道說，德勒瓦在法國經濟社會環境理事會任主席時，還在兩個公民科技組織中擔任協調員，主管國民議會和公民之間的聯繫。

德勒瓦前幾天在接受《解放報》專訪時表示，如果他的行為給政府推行退休體制改革帶來不便，他將會承擔一切應該承擔的責任。因為，這項改革要比他個人的政治前途要重要得多。

政府總理菲利普14日還在力挺德勒瓦。菲利普說，他知道自己犯了錯兒，而且更正了，他是一片誠心。但極力反對這項改革的人士對全天候電視台BFMTV記者表示，德勒瓦應該立即辭職。因為，他讓全國人民多干幾年再退休，而他自己利用職權撈取好處，我們反對他繼續推行退休改革。