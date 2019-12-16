工會號召再次大罷工 巴黎交通受阻雪上加霜

法國退休制改革事務最高專員讓-保羅·德勒瓦因沒有申報利益周一辭職，政府退休制度改革壓力增大。政府發言人周一晚間表示，退休制度改革並不會隨着德勒瓦辭職而付之東流，政府將一如既往地支持這項改革計畫。工會號召今天發起新的大罷工行動，要求政府撤回退休改革方案。巴黎交通受阻情況將雪上加霜。

廣告 繼續瀏覽後續

法國退休制改革事務最高專員讓-保羅·德勒瓦因在出任公職期間沒有申報同時在13間機構出任職位，包括擔任一個教育政策智庫的主席，每月收取近5千4百歐元報酬，涉嫌觸犯2013年的法例。他承諾會退還報酬。法國總統馬克龍表示將儘快委任新人選專責退休金改革。法新社稱，有“退休先生”之稱的德勒瓦辭職，使政府面臨退休制度改革更大壓力。

而與此同時，法國公共運輸受罷工影響已經進入第12天，工會再次要求取消改革，但馬克龍強調，改革是要面對21世紀挑戰。

法國各大工會號召周二舉行大規模罷工及示威抗議。預計受大罷工影響，本來已經嚴重受阻的巴黎及其他大城市交通狀況將雪上加霜。周二，僅有四分之一的高速鐵路運行，巴黎郊區列車僅保證五分之一運行。而歐洲之星等連接法國及歐洲各國的高速列車將嚴重受到影響。航空系統將減少20%航班。

據統計，到目前為止，罷工給巴黎酒店餐飲及商家造成不同程度的損失，與去年同期相比，營業額下降25%到60%。