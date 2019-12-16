聖誕節期間也罷工嗎？ 工會意見不一

面對罷工浪潮和對節日期間公共交通運力的擔憂，法國幾大工會日前展現出不同的態度。

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法國工人民主聯盟CFDT秘書長洛朗-貝爾熱周一再次強調，政府確立64歲為退休均衡年齡界點（在此之前退休將少拿退休金，在此之後退休可多拿），以此鼓勵人們自動延長工作年限，是跨越了紅線，“政府不僅在社會公平度上犯了嚴重錯誤，而且如果這個錯誤持續下去，就會同時成為一個嚴重的政治錯誤”。但他同時呼籲罷工群體，在聖誕節期間休戰。周一早間，他表示，“如果政府還不給出答案，那麼明年一月將會出現新的衝突，當然能避免的話最好...如果問題是：是否要在聖誕節期間休戰，那麼我的答案是非常清楚的，是的需要在聖誕節期間休戰”。但法國總工會CGT的秘書長菲利普-馬提內則警告政府如果不撤銷退休改革草案，社會運動將會繼續。

對此，法國生態轉型部部長周一表示，“罷工是合法的，但我們可以在年末假日這種時候，當每個人都有需求回家的時候，尊重一下人們的這種需求”。她譴責聖誕節期間交通罷工“是不負責任的，將毀掉法國人民的假期”。

給法國政府火上澆油的是恰恰負責退休改革事務的高級委員讓-保羅-德勒瓦周一的辭職。2017年被馬克龍任命，準備退休改革方案的他，承認曾沒有申報的職務多達10個，且其帶薪職務存在重疊現象，他雖進行了申報，但重疊職位之舉卻並不合法。他已承諾將多領取的錢款退還。這一醜聞的繼續發酵，讓明日又一次的工會大罷工再燃起熊熊怒火。