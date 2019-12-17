日韓時隔三年半舉行局長級出口管理對話

日韓兩國政府圍繞出口管理等的局長級對話，16日在東京日本經濟產業省舉行。日本經產省貿易管理部長飯田陽一、韓國產業通商資源部貿易政策官李浩鉉等出席了會議。鑒於日韓《軍事情報保護協定》（GSOMIA）上月得以避免失效，兩國政府同意重啟有關貿易管理的對話。

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日本政府7月4日針對出口韓國的三種半導體產品開始進行單獨許可和審查，在8月2日的內閣會議上決定，將韓國從安全保障出口管理上享受優惠待遇的“白名單國”中剔除，並決定為此修改政令，政令在公布21天後正式生效。

在16日的會議上，韓國方面明確表示：韓國在出口管理上不存在問題，要求取消這些決定，恢復到這以前的狀態。

日本方面對韓國方面的說法表示理解，就兩國推進具有實效性的貿易管理達成一致，但是就撤回日本方面的決定雙方仍存在分歧。日本官房長官菅義偉在16日午前的記者會上指出：日本的方針是對對象國進行綜合性評價並運用出口管理措施，原本不是具有和對象國進行協商而決定的性質的事情。

這是2016年6月時隔3年半的政策對話。對於這些懸而未決的問題，日本首相安倍晉三和韓國總統文在寅將於12月24日在中國成都舉行會談，將就日本對韓國的出口管理問題與作為產生這個問題根源的韓國法院要求日本企業賠償原朝鮮半島強征勞工問題及日韓《軍事情報保護協定》展開討論。