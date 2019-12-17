法國退休改革：數十萬人再次上街抗議 政府堅持改革不動搖

法國各大工會聯合發起的第三輪罷工及示威。

反對退休制度改革，法國各大工會聯合發起的第三輪罷工及示威得到全國數十萬民眾的響應參與。法新社援引官方的統計，全法有61萬5000人參加周二的大罷工及示威活動；工會方面則稱有參加人數達到180萬人；而政府方面則堅持改革毫不動搖。總理菲利普今明兩天將會見工會及資方代表。

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周二，法國工會發起的反對退休制度改革的罷工行動進入第13天，巴黎及各大城市的公共交通繼續受到嚴重影響。周二的全國性罷工及示威也是各大工會首次聯手行動，旨在向政府施壓，收回退休改革方案。包括火車司機，教師，公務員，醫護人員及律師等各行各業的人士都加入到周二的罷工行列。政府部門統計，周二，全法共有61萬5000人參加工會組織的抗議遊行，工會方面稱，參加人數達180萬人。

法國總工會領導人馬爾蒂內（Philippe Martinez )表示，周二的示威抗議行動取得成功。他再次重申，工會的訴求是政府撤回退休改革方案。

而政府方面則是堅持改革毫不動搖。總理菲利普周二也表示，將堅定不移地進行退休制度改革。菲利普將在周三和周四兩天會晤工會及資方代表。

法國鐵路公司表示，周三的公共交通仍然嚴重受阻。巴黎一半的地鐵線路完全關閉。