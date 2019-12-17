約翰遜要求歐盟2020年底前完成英歐自由貿易協議

在上周四大選贏得議會多數席位之後，英國首相約翰遜周二向歐盟施壓，要求歐盟在2020年底前完成英國與歐盟的自由貿易協議。歐盟執委會主席馮德萊恩周二也與英國首相約翰遜通話，同意明年初展開歐英未來關係談判。

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約翰遜表示，一旦確認明年1月31日英國脫歐，將會否決任何延長過渡期的建議。約翰遜的首相府發言人周二表示，約翰遜的計畫是杜絕所有延長過渡期的可能。英國脫歐過渡期將於2020年底結束，英國要求歐盟同英國完成貿易談判，否則英國將在沒有貿易協議下脫離歐盟。

路透社消息稱，約翰遜在其領導的保守黨取得議會壓倒性多數之後將採取大膽行動，利用自己對議會的控制，通過立法來禁止將退歐過渡期延長至2020年以後。

一位資深政府官員周二表示，“我們不會延長退歐執行期，新的退歐協議法案將從法律上禁止政府同意任何延期”。

英國在1月31日脫歐之後，將進入過渡期，期間英國名義上脫離歐盟，但在其他所有方面都仍然是歐盟成員國，這段期間雙方將試圖確立新的貿易關係。

在將不把退歐過渡期延長至2020年底之後的競選承諾納入法律後，約翰遜與歐盟達成貿易協議的時限也從將近三年縮短到11個月。

歐盟首席脫歐談判代表巴尼耶周二表示，會竭盡全力與英國進行貿易談判，期望在11個月的過渡期內達成協議。

歐盟執委會主席馮德萊恩周二也與英國首相約翰遜通話，同意明年初展開歐英未來關係談判。