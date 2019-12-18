新任退休先生接班 法國政府稱改革草案有改善餘地

威脅到聖誕舉國人員流動的大罷工已經進入了第14天。12月18日下午，法國總理菲利普將與社會反對聲音代表再次進行協商，總統馬克龍表示“準備好‘改善’退休制度改革草案”，但維持底線稱“不會放棄改革計畫”。

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本次與工會代表們見面的還有新任“退休先生”，接替因非法堆砌職務醜聞而辭職的改革推動者德勒瓦的皮爾特拉澤維斯基。皮爾特拉澤維斯基是執政黨在北方省的議員，有“出色的人力資源工作背景”。今日談判，政府的目標是：尋求能讓陷入半癱瘓狀態的全國，尤其是巴黎公交系統出現起色。根據總統府消息，馬克龍尤其設置了目標：在歲末節日期間促使罷工者暫時休戰，使得家庭得以團聚。然而反對浪潮最前沿的罷工群體截至目前並未提及聖誕節期間休戰。

總統府消息稱，馬克龍準備對退休改革草案進行“改善”的內容主要針對64歲這個政府提出的退休參考年齡，按照計畫2027年開始64歲將成為“超過部分多給退休金，少於部分少給退休金”的參照年齡，用退休金形式的“獎勵”和“懲罰”來促使人們自動選擇延長工作年限。這也激發了12月18日全體工會的第一次聯合遊行。此前支持改革的法國工人民主聯盟CFDT工會秘書長認為，設置64歲這一參照年齡不可接受。其領導的工會也態度轉變，加入了17日的工會大遊行。18日下午從法國自治工會UNSA開始，各個工會代表依次與政府會談。最受關注的法國工人民主聯盟CFDT秘書長洛朗-貝爾熱將在17點20開始其與政府的談判。明日19日，總理將會見巴黎大眾公交公司和法鐵的高層，了解後兩者在即將到來的首個節假日期間周末的交運安排計畫。根據此前的聲明，兩家公司已經保證所有已經購買高鐵票的乘客可以在本周末正常出行，但所有鐵路工人工會，包括CFDT在內，均拒絕節假日期間“休戰”。

如果說截至目前大部分法國人根據民調都還支持罷工，那麼人們的疲態也是無法掩藏的。車次的減少和可乘坐車輛的車廂飽和度讓通勤者，尤其是在多個城市之間往返的上班族疲憊不堪。18日中午法新社數據顯示，法鐵65.6%的機車駕駛員罷工，前一日這一數據是75.8%。