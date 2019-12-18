美眾院將表決彈劾特朗普條款 特朗普辯稱“沒做錯事”

美國國會眾議院周三中午開始辯論指控總統特朗普濫用職權及妨礙國會調查的彈劾條款，辯論數小時後就兩項彈劾條款進行表決，特朗普可能成為第3位遭彈劾的總統。特朗普在社交網站連發多篇帖文稱“我沒有做錯事”。眾議院議長佩洛西指責特朗普的作為對國家安全帶來持續的威脅。

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由民主黨控制的眾議院預料將通過彈劾共和黨籍的特朗普，之後將由參議院審理彈劾案，決定是否要特朗普下台。而共和黨居優勢的參院判決罷黜特朗普的機會甚微。

預計眾議院有關彈劾總統特朗普濫權以及妨礙國會調查的辯論為6小時，之後的表決只需簡單多數同意就能通過。在眾議院享有36席優勢的民主黨，預計將贏得彈劾投票。

眾議院議長、民主黨的佩洛西對展開彈劾表示“傷感”，她批評特朗普的作為，對國家安全帶來持續的威脅，使他們別無他法，只能提出彈劾。

佩洛西並表示，“如果我們現在不採取行動，就是玩忽職守。”她指出，特朗普犧牲美國國家利益，濫用公職權力牟取個人政治利益，而且犯行被揭發後，還展開前所未見的反抗和妨礙調查行動，違憲行徑證據確鑿，讓國會議員別無選擇，只能推動彈劾他。

特朗普在社交網站連發多篇帖文，強調自己沒有做錯事，稱“難以想像被激進左派及沒有作為的民主黨所彈劾”。特朗普寫道：“彈劾時刻，這個破詞”。