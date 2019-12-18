黃之鋒與童貝里網上惺惺相識環時卻嘲諷兩人搞公關秀

剛被時代雜誌選為本年度風雲人物的瑞典環保青年先鋒童貝里與香港學運領袖黃之鋒在推特（Twitter）惺惺相識，黃之鋒讚揚童貝里在環保上的工作，並且承認她對年輕人啟發的力量也啟發了他本人，黃之鋒同時指出中國在環保上仍然對這個世界造成很大的負面影響，而童貝里則稱讚黃之鋒勇敢和富啟發性，並且贊同黃的建議，仍然必須要向中國施壓進一步對全球對環境作出貢獻。

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兩個年輕人在網上的惺惺相識，中共黨媒環球時報卻是醋意大發，批評兩人在搞一個政治公關秀（PR Stunt），並引述中國的網民戲稱身為“分裂分子”的黃之鋒支持暴力，扔汽油彈也會造成環境空氣污染，又指黃之鋒只是想吸引注意力。環時對童貝里也不客氣，引述中國網民批評她不懂香港就最好閉嘴。環時還不忘調侃16歲的童貝里做假，佯稱自己坐火車沒位置需要卧睡地板，儘管已有同行的記者證明童貝里確實是睡地板。

英文版的環時在報導中，引述最近在區議會選舉中落選的民建聯荃灣西區議員林琳說：“我對他們沒啥興趣，我覺得這有點像黃之鋒想出風頭，挽回他垂死的名聲。”

黃之鋒在推特中對童貝里的一句話表示鼓掌同意，“我們不能好像沒有明天那般的活着，因為我們都有明天”。黃表示他和童以及大家都可以有一個未來，我們有責任打造一個我們所想要的未來。而當全世界為敢於向氣候變化或獨裁者的威嚇，我們其實都在這個鬥爭中扮演同樣的角色。

黃又在推特說，對抗氣候變化和爭取香港的民主有其共同之處，兩者都不能在個別的地方解決，中國為這兩個議題同樣需要付出責任，但中國對兩者的回應似乎都是一樣。中國排放溫室氣體數量全球第一，科學研究警告，除非中國溫室氣體排放大幅收窄，全球難以達到降低2攝氏度的目標。

黃說，中國簽署在哥本哈根和巴黎協議上籤了字，但2018至2019年度溫室氣體排放不減反增，當被問到理由何在時，中國只簡單的說“中國是一個發展中國家，迫切需要經濟發展”。這清楚顯示中國不把它向國際作出的承諾當作一回事。就好像在1984年香港回歸前，中國在中英聯合聲明答應香港享有一國兩制以及普選。這項聲明受到維也納條約法公約所約束，是兩個國家之間達成的條約，但現在中國顯然不願意對協議負責，而且更聲稱中英聯合聲明只是歷史文件，不再具任何實際意義。黃說，上述兩宗事例足可證明中國永不值得信任。

對此，童貝里在推特回應指出：“就讓我們一起向中國施壓，為了我們大家所珍惜的環保公義和自由，要它一如全球其他持分者，付出應有的責任。”童貝里而且還推許黃之鋒所發的推文是“勇敢而且具啟發性”。