巴黎大區區長責令公交公司全額補償受罷工影響的市民

巴黎大區區長佩克萊斯12月19日星期四宣布，巴黎大眾運輸公司和法國國營鐵路公司從道義上虧欠市民，因為後者在罷工期間遭受了不可言說的痛苦，因而有義務對民眾進行補償。

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12月19日星期四，巴黎地鐵部分恢復，比前一天多開放兩條線路，關閉線路仍有6條，且運行線路當中，一部分只在高峰時段有車。全國鐵路運輸方面，高鐵和區間火車平均運力是正常情況的一半不到。值得注意的是，前一天法國國營鐵路公司放出消息，取消12月20日到24日之間為獨自乘車的4到14歲之間的未成年人提供的陪伴服務，這將主要波及父母離異，聖誕節需要自己乘車回老家與隔輩老人生活的孩子們，據法鐵統計，受影響的孩子數量在6000人左右。由於在法國，聖誕節可謂是孩子心中的神聖節日，法鐵這一做法立即引發民眾廣泛聲討。

巴黎大區區長佩克萊斯在19日責令巴黎大眾公交公司和法鐵對受到罷工影響的乘車群體進行全額補償，並稱兩周以來的罷工造成損失在1億歐元左右。有反對者認為，地鐵和鐵路公司雖然罷工，但事實上仍然有線路運行，對此佩克萊斯反駁道，真相是，對於所有的乘客來說，最低運力基本上為零，因此“不要跟我談，說仍然有地鐵和火車”，“兩家公司因造成了不可言說的痛苦，對乘客有所虧欠”。她認為，儘管罷工是一項權利，但像公立醫院的醫生一樣，大眾交通的僱員不能就這樣“撂挑子”。

佩克萊斯指出，法蘭西島大區將設置一個線上平台，通過vianavigo.com網站對乘客從明年1月1日起開放賠償申請通道。但具體落實還需要運營商的同意。佩克萊斯稱，她已經提請政府以運營商的政治經濟指導單位的身份，將補償措施落實下去。