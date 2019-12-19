英女王指約翰遜政府首要任務是1月31日實現脫歐

英國女王伊麗莎白二世周四在國會發表演講，宣讀首相約翰遜領導的保守黨新政府施政方針。英國明年一月脫離歐盟將是首要任務。

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這次是英女王近十個星期內的第二次演說。 女王在致辭中表示，政府優先事項就是在明年1月31日完成脫歐，政府將進行相關立法，確保英國在當天離開歐盟，接下來要與歐盟達成自由貿易協定，建立未來關係。

英國女王宣讀了政府計畫審議的新法案，其中以約翰遜成功向歐盟爭取、但仍未獲國會通過新《脫歐協議法案》為焦點。另外，約翰遜的施政計畫還包括加快審批外籍合格醫療工作者的簽證申請，設立獨立調查團處理病人提出的關切事項，簡化程序方便醫院製造和試用創新藥物，未來五年對社會護理額外撥款10億英鎊以及壯大警隊規模。

司法方面，政府將成立委員會提升效益，並將制定法案，延長重刑犯服刑時間。移民政策方面，則將在2021年1月起導入“澳洲式”的計分制度。這代表部分行業，例如醫護人員將可獲得加分，歡迎技術移民。

約翰遜政府在女王致辭中提出25項法案，由於保守黨剛剛在下議院取得80席次優勢，預料能通過所有法案。其中，脫歐相關法案共包括農業、漁業等相關議案。約翰遜政府首先要進行的就是脫歐協議法案，預料將趕在聖誕節前，可能周五再次提交至下議院表決。