退休改革談判無果 工會1月9日再次發起跨行業大罷工

法國總理菲利普周四下午將召集工會領導人舉行會議沒有取得成果。法新社援引參加談判的工會代表稱，周四的談判仍未就退休制度改革達成妥協。法國各大工會號召於1月9日再次舉行跨行業總罷工，繼續向政府施壓。而總理菲利普則堅持“64歲引導性退休年齡”原則，認為能夠達成一致。

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法新社報道，法國總工會領導人馬爾蒂內周四參加總理菲利普召集的對話會議後宣稱，政府與工會的談判無果而終，罷工及示威繼續進行。他表示，包括法國總工會及工人力量，管理者聯合會等聯合號召在1月9日再次舉行跨行業大罷工及抗議示威活動，要求政府撤銷退休制度改革方案。他表示，總理仍然堅持平衡退休年齡，這一點上毫無新意。法國總工會對此持反對意見。不過，法國勞動民主工聯（CFDT）並不參與1月的罷工行動。CFDT主席貝爾日表示，一月份與政府方面還將舉行新的談判磋商。

不過，法國總理菲利普表示，近日的協商取得某些進展，他強調，在平衡退休年齡上還有可商榷的餘地。

周五罷工進入第16天，巴黎的交通繼續受到罷工影響，但將出現“略微”好轉。近一半的高速列車保證行駛，四分之一的區間列車運行。巴黎地鐵完全關閉的線路減至6條地鐵線。