訪問主要內容
中國
法國
港澳台
欄目檢索
法國/退休

延至64歲退休 法國律師質疑政府計算方式過於美好

發表時間：

La mobilisation contre la réforme des retraites est entrée ce jeudi 19 décembre dans sa troisième semaine.
La mobilisation contre la réforme des retraites est entrée ce jeudi 19 décembre dans sa troisième semaine. REUTERS/Jean-Michel Belot
作者： 夏榕

法國政府與工會昨天周四的談判無果而終，罷工及示威繼續進行。法國總工會（CGT）領導人馬爾蒂內對法新社表示，菲利普總理仍然堅持64歲“引導性”退休年齡，這一點上毫無新意。法國總工會與工人力量，以及管理者聯合會等也宣布將在1月9日再次號召跨行業大罷工，以要求撤銷退休改革方案。但據了解，法國勞動民主工聯（CFDT）稱將不參與1月的罷工行動，繼續與政府舉行新的磋商。

廣告

針對目前引起最大爭議的64歲“平衡退休年齡”，在巴黎職業的詹文睿律師在受訪時，回答說：兩年前，馬克龍在競選時曾說，即便要退休改革，退休年齡也不需要往後提升，他承諾過就是到62歲，那麼為什麼現在政府要改變延到64歲，這實在令人不解，在這個部分政府是缺少溝通的！

記者接着指出，菲利普總理先前解釋稱，到64歲再退休，多做兩年對原本62歲能退休者能多得，對工齡較短的人來說也是比較有利的，難道不是？詹律師表示，自己保持一個相當懷疑的態度，因為，這方面的數據，從政府提出的文件來看，其實有太多的計算公式過於美好，然後這能否當作改革的原因，是值得懷疑的！再來政府之前做的研究指把退休年齡延後，也並不是唯一的方法！

selfpromo.app.text

google-play-badge_tw
頁面未找到

您嘗試訪問的內容不存在或不再可用。