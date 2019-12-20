延至64歲退休 法國律師質疑政府計算方式過於美好

法國政府與工會昨天周四的談判無果而終，罷工及示威繼續進行。法國總工會（CGT）領導人馬爾蒂內對法新社表示，菲利普總理仍然堅持64歲“引導性”退休年齡，這一點上毫無新意。法國總工會與工人力量，以及管理者聯合會等也宣布將在1月9日再次號召跨行業大罷工，以要求撤銷退休改革方案。但據了解，法國勞動民主工聯（CFDT）稱將不參與1月的罷工行動，繼續與政府舉行新的磋商。

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針對目前引起最大爭議的64歲“平衡退休年齡”，在巴黎職業的詹文睿律師在受訪時，回答說：兩年前，馬克龍在競選時曾說，即便要退休改革，退休年齡也不需要往後提升，他承諾過就是到62歲，那麼為什麼現在政府要改變延到64歲，這實在令人不解，在這個部分政府是缺少溝通的！

記者接着指出，菲利普總理先前解釋稱，到64歲再退休，多做兩年對原本62歲能退休者能多得，對工齡較短的人來說也是比較有利的，難道不是？詹律師表示，自己保持一個相當懷疑的態度，因為，這方面的數據，從政府提出的文件來看，其實有太多的計算公式過於美好，然後這能否當作改革的原因，是值得懷疑的！再來政府之前做的研究指把退休年齡延後，也並不是唯一的方法！