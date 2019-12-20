法國總統到訪科特迪瓦 安全穩定是核心

法國總統馬克龍20日周五下午開始對科特迪瓦進行48小時的國事訪問，按照傳統與法國在當地駐軍共同慶祝聖誕節，也旨在強化法國國際反恐形象。

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法國總統馬克龍本人按照傳統於12月20日星期五下午前往西非國家科特迪瓦，進行48小時的國事訪問。

法國總統首先前去波特布埃特軍事基地，按照傳統與駐紮在此地法國軍人共進聖誕節晚餐。法國總統此行旨在強化安全和穩定，突出法國國際反恐的形象，同時法國要加強與科特迪瓦在安全和政治上的合作。

法國強調駐紮在當地的軍隊在薩赫勒地區的反擊恐怖襲擊行動中發揮了重要作用，同時科特迪瓦政府的參與也至關重要。

近期巴黎與阿比讓擔憂恐怖主義勢力進一步在該地區擴展。自從2016年在科特迪瓦發生系列恐襲高潮後，該地區局勢出現緩和，但是馬里和布基納法索局勢不容樂觀，這兩個國家與科特迪瓦有800公里的國界。

另外，科特迪瓦在2000年前後出現當地居民反法情緒高漲，動亂，法軍介入等系列危機，衝擊法國與科特迪瓦關係，而且科特迪瓦2020年面臨總統選舉和政府更替，讓局勢更加複雜。

科特迪瓦政府發言人表示：“法國和科特迪瓦的關係曾有起伏，但如今穩如磐石”。

另外法國和科特迪瓦兩國總統周日到訪 布瓦凱（Bouaké），向曾經在那裡殉職的兩名法國軍人獻花圈。