英國議會下院通過約翰遜脫歐協議 明年1月31日脫離歐盟

英國議會下院在周五二讀表決通過了由首相約翰遜與歐盟方面達成的脫歐協議，確認英國在明年1月31日脫離歐盟。

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英國議會下院就這一法案以358票贊成，234票反對通過了由約翰遜領導的保守黨政府，此前與歐盟達成的脫歐協議法案。據悉，該法案隨後將提交至議會下院和上院進一步審議。約翰遜政府並表示，將在明年1月31日使其成為法律。值得一提的是，根據該法案內容，將禁止英方官員同意延長英國的脫歐過渡期，即在2020年底脫歐過渡期屆滿後，英國必然會離開歐盟，不論屆時英國同歐盟是否完成貿易協議談判。對於這一法案的通過，約翰遜指出，其將結束英國脫歐“一拖再拖”的局面，並給出脫歐程序一個“明確的時間表”。

分析人士指出，在剛剛過去的英國大選中取得大勝的英國保守黨將確保該法案得到通過成為法律，但英國的脫歐進程在接下來首要面臨的難題便是與歐盟就脫歐後雙邊貿易關係的談判。有報道指出，事實上就這一在過去數十年中無需觸及的難題，英方代表與歐盟官員自今年2月起就已開始展開磋商。脫歐後，英國與歐盟將保持何種貿易關係也是在英國國內，及歐盟27個成員國中存在觀點不一的爭議性和首創性話題。而針對英國議會下院周五通過的法案，包括不延長2020年底脫歐過渡期的調控，反對該法案的議員則表示，其將令英國未來增加更多的不確定性。他們並稱，況且預計英國需要多年才能與歐盟達成貿易協議。

對此，反對黨工黨領袖科爾賓要求該黨議員對這項法案投反對票，並提出英國應該以“更好、更公平的方式”脫離歐盟。據悉，此次交給英國議會下院表決的脫歐協議法案，原本在今年10月就要開始實施，也獲得了議會大多數議員的支持，卻因當時議會不同意在3天時間內完成立法，被政府撤回。此外，英國女王在周四就新一屆議會換屆時發表致辭演說時指出，約翰遜領導的保守黨政府提出，必須在2020年1月31日脫歐最後期限之前，將脫歐協議法案變成法律。英國脫歐大臣斯蒂芬·巴克萊（Stephen Barclay）也評價稱，周五將會是“載入英國歷史的重大日子”。路透社另最新報道稱，歐洲股市在當天逼近歷史高點，因1月31日是英國退歐日得到進一步證實，投資者紛紛湧入已經被不確定性攪擾了三年多的市場。