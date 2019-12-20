香港發生警察拘捕行動時遭開槍事件 一名男子被捕

綜合多家當地媒體報道顯示，香港大埔翠屏商場外周五晚發生了一起開槍事件。消息指，有警員在商場外採取截查行動期間，一名男子取出一把半自動手槍，並開了一槍，但無打中任何人。該男子隨後遭警員制服及拘捕，警方並已對此案展開調查。

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據香港電台報道稱，這一事件發生在當晚約9時許。當有警員在大埔翠屏商場附近進行拘捕行動期間，一名男子取出一支半自動手槍，開了一槍，並無打中人。就此事件，香港警方有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華在周六凌晨介紹稱，警方其後持搜查令，將疑犯押返翠屏花園一單位搜查，並檢獲長距離步槍，當中包括AR-15步槍、211發子彈，當中61發於環形快速入彈器內；另外亦檢獲P80半自動步槍、44發中空子彈。李桂華指，經軍械專家初步鑒定，有關槍械全部可供使用，性能良好；而配合警方接獲的情報，相信有關槍械用於近日集會傷及他人，包括企圖傷及警員。他稱，警方仍然跟進一些目標人物。李桂華還說，從警方收到的情報，看不到與持槍劫案有關。

據報道顯示，由於事發當時參與制服該男子的系便衣警員，一度被在場市民包圍及要求要求出示委任證，其間有人衝前及雙方出現推撞，軍裝警員及多名防暴警到場驅散，其間曾噴射胡椒噴霧。此外，就事件中被捕的男子信息，李桂華介紹指，涉案男子今年19歲，去年12月曾被警方以非法藏有槍械被捕，直至今年2月獲準保釋，本月8日違返保釋條件，並無定時向警方報到，警方於是展開調查。李桂華談到，在拘捕行動中有人開槍，之後有不少圍觀的人士叫囂，試圖阻礙警方工作，他強調當時是開槍的場面，有一定危險，呼籲市民要聽從警方勸喻，儘快離開。另據了解事件發生後，香港警務處處長鄧炳強午夜到大埔開槍案現場，了解情況。