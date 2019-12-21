多數工會拒絕在聖誕節期間暫停罷工 法國人過節返鄉困難重重

法國各大工會反對政府就退休制度發動改革引發的全國大罷工仍在持續，交通大受影響，多數工會拒絕在聖誕節期間，暫停罷工行動。特別是在聖誕節過節期間，三大鐵路工會相繼宣布將繼續罷工，僅有規模並不大的全國自主工會（l’Unsa）成員宣布將暫時恢復工作。

廣告 繼續瀏覽後續

法國自12月5日爆發全國性“無限期”大罷工以來，多地公共交通和供電等基礎服務受到嚴重影響。據法國內政部統計，約有61.5萬人參加了17日由8家聯合工會發起的第三次全國性罷工，而法國總工會則稱抗議者人數是內政部公布人數的三倍之多。在退休制度改革問題上，立場強硬的法國總工會（CGT）並敦促成員採取更多的“地方行動”。

19日，菲利普總理還專門會見了巴黎大眾運輸公司和法國國家鐵路公司的高層，了解兩者在即將到來的周末的交通計畫。12月20日、21日和22日是法國人在聖誕節假期集中出行的時段，根據此前的聲明，兩家公司已經保證部分購票的乘客可以在本周末正常出行。但與此同時，作為全法第四大工會，法國勞工民主聯盟（CFDT）的鐵路員工部門在周五最終決定，加入法國總工會和SUD鐵路工會（SUD Rail）的鬥爭隊伍當中，堅持在聖誕節期間繼續罷工。

在首都巴黎，高速列車服務只有一半正常營運，大批旅客查閱顯示屏了解資訊，16條地鐵線周日將僅有2條自動運營線路不受罷工影響，其餘14條線路均遭停運。而在市內的公交車服務中，每條線路在當天約保持三分之二的運營量。南北機場大巴在近乎保持運營和二分之一間繼續。同樣受到公共交通罷工影響，租車行業在聖誕期間則非常搶手。據了解，各大工會代表下月會繼續與政府談判，法國政府則期望在明年夏天前，通過這一爭議改革方案。