美國成立太空軍 日本敲定2020財年防衛預算實現“八連漲”

美國總統特朗普在當地時間周五晚簽署了價值7380億美元的《2020財年國防授權法案》。他並在簽署儀式上正式宣布美國成立“第六軍”、太空軍。同樣在當天，日本政府也宣布敲定了2020財年財政預算案，其中防衛預算實現連續8年增長，再創歷史最高紀錄。

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成立太空軍是特朗普上台後備受關注的一項軍事改革提議，根據此次由他簽署的《2020財年國防授權法案》顯示，在總7380億美元的美國軍事投入當中，其中將包括3200萬美元預算用於創建太空司令部。分析人士指出，儘管這一數字遠少於特朗普政府此前提出的7240萬美元預算，但這還是意味着美國太空軍建設邁出了歷史性一步。太空軍是除美國陸軍、空軍、海軍、海軍陸戰隊和海岸警衛隊以外的第六個全新軍種，也是美國空軍1947年組建以後第一次出現新軍種。太空軍的準備工作將在未來18個月內完成，包括人員安排、制服、軍歌、標識、訓練計畫等。

法案生效後，現有的美國空軍太空司令部將被重新任命為太空軍。美國太空司令部司令、空軍上將雷蒙德（John Raymond）透露稱，空軍太空司令部的1.6萬名現役士兵和其他人員將被劃入新太空軍，但名義上暫時還是空軍成員。據悉，美軍現有大部分太空力量由今年8月設立的空軍太空司令部指揮，不僅操控全球定位系統等185個衛星系統，還指揮空軍網絡戰。特朗普則在相應的簽署儀式上講話稱，“今天，是我們一個重要里程碑，今天我們正式組建一個新的武裝力量分支，它被稱為太空軍”。有預算將為太空軍撥款4000萬美元，太空軍初步將由200人組成。

來自美國空軍的一名高級官員介紹稱，最終會有5000至6000人被轉移到太空軍，主要是太空業務有關的人員，且以自願為前提。其他支持性崗位例如安全官員和工程師等都會留在空軍編製中。轉移到太空軍的人員在軍級和薪水上將保持不變。此外，一些不屬於太空司令部的人員，尤其是情報和工程學等領域的也會被納入太空軍，最終太空軍成員或將達到1.5萬人。但這一規模與其他美國軍種相比仍差一大截。目前美國空軍有超過30萬名現役人員，相對規模較小的海軍陸戰隊也有18萬人。

另據東京方面消息，日本政府此次敲定的2020財年防衛預算為5.3133萬億日元（486億美元），較本財年增長1.1%，接連5年超過5萬億日元大關。預算具體內容包括，F-2戰機後續機型研發費用111億日元，驅逐艦“出雲”號航母化改造費用31億日元，陸基宙斯盾導彈系統發射裝置採購相關費用129億日元，JSM遠程巡航導彈採購費用136億日元等。值得一提的是，日本政府還對去年制定的《防衛計畫大綱》中提到的太空、網絡等新領域增加投入，其中506億日元用於組建宇宙作戰部隊及購買監視宇宙空間的衛星設備等，256億日元用於陸海空聯合網絡防衛隊人員相關費用及相關設備購置。

與此同時，日方新的防衛預算還包括日本接受美國政府報價的“對外有償軍事援助”合同金額為4713億日元，金額達到歷史第三水平，其中僅F-35戰機採購費用一項就高達1074億日元。根據計畫，日本將購買6架能在短距離內起飛並垂直降落的F-35B，總價793億日圓。日本並於未來幾年打算購買42架F-35B，這6架將是第一批。美聯社報道提到，日本購買昂貴的美國武器，可以減少美國對日本的貿易逆差。美國一直很在意對日本的貿易逆差，不過日本也擔心，購買外國貨會傷害國內軍事產業。