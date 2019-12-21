警方抓人洗錢疑是借口凍結七千萬才是正題

警方日前高調召開記者會宣布破獲一宗涉嫌七千萬元港幣對洗錢案，並逮捕案中四名有關人士，但由於所謂洗錢案涉及一個用來支援被捕者示威法律支援的眾籌平台，政治檢控味道濃厚，法律界亦指出警方根本欠缺任何法律理據，果不其然，被捕四人在警方的記者會後兩小時便全部獲準保釋候查，須於明年1月中到警署報到。

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名為“星火同盟”的基金強調將繼續全力支援因抗爭而被拘捕的示威者。

星火同盟20日在其面書網頁發文稱，被捕人士於前晚7時左右已全部保釋離開警署，強調“平台的被捕支援工作從沒受到影響，定當繼續全力支援因抗爭而被拘捕的人士”。而警方在傳媒查詢的一個小時之後，發新聞稿交代被捕的三男一女已獲準保釋候查，須於明年1月中旬向警方報到。

被捕四人包括一名17歲理大學生、兩名分別22歲及28歲一男一女文員，以及一名50歲姓王公司董事。警方前日下午5時許高調見傳媒，指被捕各人涉嫌參與洗黑錢罪行，並稱行動中警方凍結一個7000萬元的銀行戶口，但其間未有提出實質洗黑錢證據。

對於警方指涉案大部份款項存入一間空殼公司，記者昨根據地址上門，發現是一間秘書公司，主要業務是替不同公司掛名運作，職員稱不清楚案件。據悉早前亦有人員上門調查，但未能撿獲涉案證據後離去。

除了星火同盟之外，以網上籌款方式支援示威者的尚有“6.12救援基金”。該基金主要負責人為前立法會議員吳靄儀以及“逆權”歌星何韻詩等。