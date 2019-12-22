台版陳同佳案司法互助請求遭港府拒絕 台方表示遺憾

近日，台灣當局就今年10月發生在香港的一起，台籍人士搶劫鍾錶店後潛逃回台被捕事件，向香港政府提出司法互助申請，台方的這一申請被指遭到港府以“無法可依”拒絕，台法務部對此最新回應表示，從陳同佳案至此，港府一再拒絕台港司法互助，導致個案司法正義無法伸張，實在令人遺憾。

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今年十月初，一名林姓台籍男子涉嫌在香港九龍尖沙咀么地道一家鐘錶行里持空氣槍搶劫，劫走價值約99萬元港幣的手錶，並潛逃台灣，之後在台灣被捕。台中地檢署隨後希望獲得香港案發現場的監控視頻片段、受害人書面證詞等。台灣法務部官員日前證實，已經通過陸委會正式向港府申請司法互助，也請港府協助被害人來台取回犯罪贓物。據中央社在周一報道顯示，針對港府未就台方提出的司法互助申請作出正面回應，台法務部指出，港府在陳同佳案，聲稱陳嫌將返台投案，卻無下文；台灣請求提供林男在港犯案證據，港府也至今不回應，如今據報載所指，港府回絕。該部門還表示，港府一再拒絕台港司法互助的結果，將導致個案司法正義無法順利伸張，也無視被害人家屬的權益，實在令人遺憾。

台法務部認為，香港強盜案台灣本於司法管轄權，檢警除主動展開追查外，並已將被告拘獲且向法院聲請羈押獲准，實無釋放林男讓他自行前往香港投案的理由。聲明稱，台灣為司法獨立國家，面對跨境犯罪，尋求互相協助提供卷證，理所當然。台法務部還提到，香港在國際司法評價素有良譽，應以共同打擊跨境犯罪為前提，提供必要的協助，實在不應再以任何借口讓犯罪者逍遙法外。對於台方的這一表態，港府在回應傳媒查詢時指出，對台灣當局不斷就港台司法協助事宜，發表不符事實的言論，表示強烈反對。對於台灣當局明知本港沒有法律，容許香港和台灣進行司法協助和移交逃犯的情況下，仍不斷以不負責任的言論詆毀香港，表示反對亦反感。

香港電台報道稱，港府發言人又指，港方在打擊罪惡的原則下，已提供製度下可提供的材料，敦促台灣當局不要再以政治凌駕法治，以陳同佳案及今次劫案為借口，消費法治，發表等同要求特區政府違反本港法律的言論。港方不能認同台灣當局以政治考慮法治的看法，認為其亦不符本港的法治精神。