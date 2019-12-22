敘利亞西北部戰火加劇 埃爾多安向歐洲警告新難民潮再現

敘利亞政府軍和俄羅斯軍隊在近日加強了對敘西北部伊德利卜省（Idlib）的轟炸行動。對此，土耳其國營媒體在周日介紹稱，過去兩天，至少有2.5萬敘利亞平民從伊德利布省逃往土耳其境內。對此，土耳其總統埃爾多安表示，土方無法再承受新一輪的敘利亞難民潮，並指如若敘西北部戰火無法平息，歐洲將受到新的影響。

廣告 繼續瀏覽後續

埃爾多安本人曾在12月19日介紹稱，在當時已有5萬人從敘利亞境內的伊德利卜省逃往至兩國邊界。而根據當地救援人員和居民的話說，20日仍有長長的車隊和平民試圖離開由反對派控制的，位於該省南部的馬拉特•努曼（Maarat al Numan）鎮，以避免戰火。就這一新的難民出逃現象，土耳其國營媒體阿納多盧通訊社（Anadolu Agency）22日報道稱，過去兩天又有2.5萬人從伊德利卜省逃離。據稱，新一批逃離的敘利亞平民已經抵達土耳其邊界附近。自2011年敘利亞內戰爆發以來，現已有370萬敘利亞難民生活在土耳其境內，這也是全球範圍內人口最為眾多身處一國的難民群體。

就當前局勢，埃爾多安在周日於伊斯坦布爾參加活動時表示，當下有超過8萬名敘利亞人正在從伊德利卜省向土耳其邊境轉移，這則是由於俄羅斯和敘政府軍在近期加強了對當地的轟炸行動。埃爾多安稱，如果歐盟不出面幫助穩定局勢，歐洲國家將無法避免地再次看到2015年敘利亞難民潮的場面再現。他並指出，土方正在採取一切努力敦促俄羅斯停止對伊德利卜省的轟炸行動。埃爾多安稱，土耳其政府還將在周一派遣代表團趕赴莫斯科與俄方官員探討敘利亞局勢。他強調，土耳其無法再承受新的敘利亞難民潮，並指會在與俄方官員會面後決定下一步會採取何種決策。