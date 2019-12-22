濃煙毒氣侵襲澳多城居民 消防員撲火時總理卻度假遭詬病

澳大利亞林火摧毀至少3萬平方公里土地。爭議聲中，總理前往前線視察。因大火焚燒導致的毒氣吸入，熱浪攻擊，導致澳大利亞醫院急診接診數量猛增。由於火情嚴重，院方表示無法預測這種緊急健康危機將會持續多久。

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從悉尼到堪培拉，從墨爾本到布里斯班，全是濃煙。有科學家認為，雖然澳大利亞每年春天和夏天發生火災是常見現象，但本次來得尤其早，應與全球氣候變暖，增加火災發生幾率有關。澳大利亞火災截至目前已經讓至少3萬平方公里化為焦土，造成至少10人死亡，摧毀了超過800座房屋。受傷人群大多受到焚燒物毒氣的侵害或燒傷，醫院急診部接納着數量猛增的呼吸道疾病與中暑癥狀患者。醫療界要求悉尼方面對毒氣的蔓延保持警惕，因為“新南威爾士州幾乎全部居民都被長期瀰漫的煙氣覆蓋，澳大利亞人從沒經歷過這種煎熬，無法預測火災結束之時，對民眾身體的損害程度”，“很有可能很多個月，甚至多年都無法恢復”。

面對抗擊氣候變化不力的指責，澳大利亞首相斯考特-莫里森中斷了他在夏威夷的度假，本周日前往火災前線視察，慰問了新南威爾士州的消防員，其中志願者們連續數月與無法消滅的火災抗衡。全國約3000名消防員在過去24小時之內與災難性條件，超過40度的氣溫，行蹤詭異的大風，與持續缺少降雨做殊死搏鬥。從悉尼出發的向南與向西的幹線在日間關閉。莫里森表示，他很遺憾自己在這種時候選擇出遊度假，並表示理解人們震驚於他與家人在國民受苦之際出遊。

莫里森出遊之際，火情已經不容樂觀，早已摧毀了面積與比利時相當的土地，毒氣已經包裹了東部多個城市，尤其是悉尼。澳大利亞民眾為此上街遊行，莫里森對此致歉，稱“已經吸取了教訓”。雖然他已經承認火災和氣候變化之間有關聯，但拒絕修改鼓勵煤炭挖掘工業的政策。澳大利亞因嚴重依賴煤炭發電廠，是全球人均溫室氣體排放最高的國家之一，承諾在2030年到來之際與2005年水平相比減排26%。