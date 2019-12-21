高雄挺韓、罷韓兩派共85萬人同日上街遊行 和平落幕

台灣高雄在周六針對2020大選國民黨候選人韓國瑜，舉行了兩場立場相對的大遊行。消息顯示，支持韓國瑜的挺韓派以及反對韓國瑜的罷韓派在當天共同上街，以不同的線路登場，雙方共集結85萬人參加這次備受關注的兩極造勢活動。最終，挺韓派與罷韓派的遊行和平宣告落幕。

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據中央社報道，由“Wecare高雄”等公民團體發起的“1221WeCare台灣大遊行”在當天下午出發，由於參與遊行人潮爆滿外溢到沿線店家騎樓，致原本只規畫五福路單線的遊行路線，臨時開放雙向供遊行使用。主辦單位於終點宣布有50萬人響應這場旨在罷韓的遊行。強調經濟建設，不談政治的國民黨人韓國瑜在去年台灣的“九合一”選舉中，出人意料地擊敗長期在當地佔優的民進黨競選對手，當選高雄市長。他並在今年順勢成為了國民黨2020大選的總統候選人。同樣在當天，為了支持韓國瑜當選造勢，由其陣營策畫的“南方崛起高雄光榮大遊行”，也於當天下午1點11分自神農路凹子底公園集結開拔，全線3公里多的路線也吸引很多民眾挺韓參與，這場活動的主辦方則宣稱遊行人數逾35萬。

報道顯示，支持韓國瑜的“南方崛起高雄光榮大遊行”，原本規畫其本人也要全程參與遊行，但基於安全考量，韓國瑜後來改於在遊行終點發表講話。他並於約於下午2時45分登上終點舞台，台下的支持者高喊“韓國瑜凍蒜”，民眾熱情沸騰，青天白日滿地紅旗隨處可見，韓國瑜本人感謝民眾一路相挺守護他，並稱尋求民眾支持他明年當選總統也不忘拉擡立委選情，呼籲支持國民黨席次過半。高雄市警察局副局長王欽源則介紹稱，為了協助當日兩派支持者的大型活動，該市派出了3000名警力參加維安工作，以防止兩方人馬於交通轉乘或熱點區域發生衝突事件。而罷韓陣營原預估將會有10萬人參加他們對韓國瑜唱反調的遊行，但是參加人潮一波波湧入，人群中有人揮舞着自製的寫有“下台”、“滾”等紙板，一路上參與者高呼諸如、“下台”、“光復高雄”等口號。

針對這兩場政治觀念不同的造勢活動以和平落幕，國民黨和民進黨都在當天隨後加以讚揚。民進黨副秘書長林飛帆通過臉書發文表示，“今天兩場大型政治集會在同一座城市發生，兩場活動僅有4個捷運站的差距，沒有衝突，也沒有暴警對參與者施暴，這其實是台灣作為一個民主國家了不起的成就。”國民黨也指出，“南方崛起高雄光榮周年慶大遊行全程都是秉持着理性且支持韓國瑜的態度，訴諸人民的真實聲音，不管是支持或不支持，都是在訴諸民主，都是中華民國的國民。”此外，蔡英文總統還在晚間通過臉書發文稱，“今天在高雄的兩場遊行都順利結束，感謝辛苦維持現場狀況的警察、消防同仁和大眾運輸工作人員的費心引導。這次儘管活動的訴求不同，台灣人民依然展現了最大的民主素養，這也代表公民意識日漸成熟，這是一堂珍貴的民主課。”