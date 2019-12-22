聲援“星火同盟”被捕者 香港民間23日集會獲不反對通知

為了聲援遭港警拘捕的“星火同盟”成員，有香港民間人士發起當地時間12月23日晚7時在中環愛丁堡廣場舉行“星火不息，燃點國際”集會。就這一活動，“民間集會團隊”發言人劉穎匡在周日向媒體證實，已經獲得警方發出不反對通知書。

廣告 繼續瀏覽後續

香港警方日前宣布破獲了一起洗黑錢案，指案件與支援“反送中”被捕抗爭者的“星火同盟”有關，並指已凍結一家空殼公司 7,000 萬元款項。港警毒品調查科財富調查組署理高級警司陳偉基在相關的一個記者會上介紹稱，警方搗破了一個在網上聲稱籌款支援示威或暴力活動的洗黑錢集團，並凍結了港幣 7,000 萬元的存款。警方在行動中還檢獲了6支箭、2支雷射筆、及大量個人防護裝備。陳偉基稱，警方發現過去半年來，該網上平台在網上籌得大約8000萬港元，籌款用途聲稱是支援在暴力示威活動被捕的人士，但警方發現籌款所得多數去了一間空殼公司。涉及此案的“星火同盟”則回應稱，警方以失實陳述抹黑該組織。“星火同盟”自辯稱，他們是“一班關注被捕者、政治犯的熱心朋友”成立的組織，宗旨是支援在示威活動中被捕、被囚的抗議者，為有需要的人士、他們的親友提供各種支援服務，具體包括免費被捕保釋及有關法律諮詢等。

據香港媒體報道，周日的集會由香港大專學界國際事務代表團張崑陽、候任中西區區議員梁晃維及“民間集會團隊”發起，將於當晚在7時至9時舉行。集會原訂在中環遮打花園舉行，但之後因警方要求改為於愛丁堡廣場舉辦。對此，“民間集會團隊”發言人劉穎匡證實，已經獲警方發出的不反對通知書。劉穎匡稱，集會已經獲警方發出不反對通知書，呼籲市民到場參與，“譴責香港政權違反資本主義市場邏輯，同時漠視香港國際金融中心聲譽，以莫須有罪名拘捕星火成員並凍結資產。”“星火同盟”曾在20日通過臉書發文介紹稱，“被捕手足於昨晚 (12月19日) 七時左右已全部保釋離開警署。”另在周六當天，由市民團體發起在中環愛丁堡廣場舉行“聲援維吾爾族人權集會”同樣獲發不反對通知書，並得到數千人參與。

這場活動當天則發生警民對峙。集會期間，有人拆走附近大會堂的一面國旗，防暴警察到場後發生衝突。有人向警員擲水筒等雜物 。防暴警員制服數人期間，警員撲倒幾人，用警棍掄打，有人試圖解救，警射胡椒噴劑。有防暴警員一度拔出配槍指向人群。警方表示當天下午約五時，在集會現場附近拘捕一名違法人士 ，期間有人向警員投擲雜物 ，意圖搶犯 ，警方嚴厲譴責有關暴力行為。同樣就這一事件，港府表示，對集會人士把國旗拆下丟在地上等行為，加以強烈譴責，並指違法人士須負上刑責。