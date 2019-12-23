5人被判死刑 3人被判入獄 卡舒吉遇害案真相卻仍未昭雪

沙特阿拉伯總檢察院在周一宣布，針對在事發當年備受全球矚目的沙特記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）遇害案事件，5名涉案人員因直接參與此案被判處死刑。另有3人因涉案被判處24年監禁。但消息顯示，被指為殘忍殺害卡舒吉案主謀的沙特王儲穆罕默德•本•薩勒曼親信、薩烏德·卡赫塔尼（Saud al-Qahtani）則被法院宣布未受指控。

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2018年10月2日，沙特著名新聞界人士、《華盛頓郵報》專欄作家賈邁勒·卡舒吉，因辦理與未婚妻簡吉茲（Hatice Cengiz）結婚有關事務，進入沙特駐土耳其伊斯坦布爾領事館後，從人間蒸發，再也沒有回來。根據事件發生後，土耳其情報部門對當天領事館內泄露出的有關錄音評估顯示，數名從國外專程飛入土耳其境內，在卡舒吉進入領事館前就早已等候他多時的沙特特工，對他在當地進行了殘忍的殺害，並以分屍的方式銷毀證據，甚至還同時派遣一名特工在當天穿着卡舒吉生前的衣服走出領事館，以造成他本人自主離開的假象。相關報道指出，整個過程有錄音的存在，在卡舒吉的屍體被肢解之前，可能被注射了鎮靜劑，並且用塑料袋使其窒息。事發後，土耳其政府官員地不斷放料，及有關詳細記錄從沙特特工抵達土耳其境內地面監控視頻資料被陸續傳出，卡舒吉在沙特領館內的離奇消失被指向一場國家機器參與的跨境謀殺事件，參與特工中直接包括王儲薩勒曼的親信數人，該事件的殘忍性和野蠻性也在美國政界、新聞界和全球輿論中掀起軒然大波。

事件發生後一開始，沙特當局曾多次否認與卡舒吉遇害案有關。但在各種鐵的證據和國際壓力下，沙特司法部門展開了對這一案件的調查，並否決了土耳其當局要求引渡和審判嫌犯的請求。2018年11月，沙特檢方發布聲明稱，確認卡舒吉死於謀殺，並起訴11名犯罪嫌疑人。2019年1月初，沙特對卡舒吉案進舉行了首次聽證，沙特總檢察院要求對11名嫌疑人中的5人判處死刑。但沙特檢方及媒體均未透露聽證會細節，也未正式披露11名被告的姓名。卡舒吉遺體至今未被找到。就該案的最新進展，沙特總檢察院當天發布聲明稱，利雅得刑事法庭對5名直接參與謀殺卡舒吉的男子判處死刑，3人因涉案被判處24年有期徒刑，另有3人被判無罪。聲明指出，涉案的沙特前情報總局副局長艾哈邁德·阿西里因證據不足被釋放。曾擔任沙特王室顧問的薩烏德·卡赫塔尼雖接受了調查，但未受到任何指控。值得一提的是，路透社此前曾援引兩名情報人員的消息稱，卡赫塔尼在謀害卡舒吉案扮演了“中樞神經”的作用，他被指在事發時通過Skype對領館內的特工等相關人員直接下令。來自土耳其情報消息稱，在某一刻，卡赫塔尼告訴手下解決掉卡舒吉，並稱“帶着他的狗頭來見我”。

此外，沙特院方的最新聲明還說，卡舒吉案經過九次開庭，在第十次開庭時做出判決。判決結果公布時，卡舒吉家族代表和土耳其駐沙特大使館代表均在場。此外，聯合國安理會五個常任理事國代表被指也出席了聽證。院方稱，在終審判決前，被判刑的這些人的身份不對外公布。但對於這一結果，分析人士指出，除了與卡舒吉遇害案逃不開干係的薩勒曼本人全身而退，他的兩名涉案親信也被宣告無罪。就這一結果，聯合國法外處決問題特別報告員卡拉瑪德（Agnes Callamard）批評沙特的這一閉門審判是“嘲諷”。曾參與調查卡舒吉案的卡拉瑪德表示，“僱傭殺手有罪、被判死刑。幕後主使不但逍遙法外，而且幾乎沒受到調查和審理的影響。”她批評說，這是司法正義的反義詞。此外，卡舒吉的未婚妻簡吉茲還在推特上回應稱，“正如我們永不會將你忘記，我們也不會將殺害你的劊子手遺忘，以及那些試圖掩蓋有關遇害案真相的人”。