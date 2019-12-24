五類罪案增最多四成 警方竟指反修例「暴力」致社會縱容罪行有關

香港油麻地昨日在一個半小時內發生兩宗劫案，事主共損失120萬港元(下同，摺合約14萬歐元)，是本月第六宗劫案，警方承認，包括劫案在內的五類罪案，在今年頭十一個月上升兩成八至四成四，但認為這可能與劫匪藉警方忙於應付反修例示威而趁火打劫，以及風波令港人守法風氣轉弱致縱容罪行有關，着大家不要單從警方執法不力的角度看罪案上升的問題。

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不少市民今(24日)早致電電台叩應節目反駁警方的說法，指警方推諉責任在市民身上，是倒果為因，更指香港好像進入「無警狀態」。當中，劫案所在地區的區議員林健文表示，曾向警方反映，獲告知近月已取消兩名軍裝警員一起巡邏的「孖beat」制，以免警員被市民針對，但已改以小隊巡邏。不過，林續稱，他看不見有小隊巡邏，認為應重新用上軍裝警員巡邏。他又指，不少居民反映，近月致電警方求助時，數小時後仍無警員到場，質疑「是否有警方維持治安」。

年近歲晚，劫案一般會增多，本月中旬之前，九龍區已發生三宗劫案，事主共失去約值600萬元的金飾和手錶；及至前(22日)晚，銅鑼灣一間商店被劫去價值60萬元的手錶，到了昨日早上10時許，一名23歲男子報稱行經油麻地文明裡及彌敦道交界時，被兩名戴口罩男子用硬物襲擊頭部，被搶去有20萬元現金的手袋。事隔約一個半小時，距離上址不足300米的一間金鋪被六名身穿黑色或深色衣服和口罩的男子打劫，75歲的男店主報稱，部分匪徒手持斧頭和牛肉刀，有人用鐵錘毀壞店鋪的櫥窗，劫去一批價值約100萬元金器後逃去。疑匪中部分為南亞裔人士，暫時未有人被捕。

案件發生後，警察公共關係科總警司郭嘉銓在警方例行記者會上主動表示，反修例示威持續半年，罪案數字持續上升，包括爆竊、行劫及縱火等，本月亦有多宗涉嫌持械行劫案件，前晚及昨日均有發生，「不排除有匪徒見我們(警方)忙於應付暴力示威而趁火去打劫商鋪。」

他續稱，更令人憂慮的是，香港社會的守法意識因為「暴徒」行為而不斷下降。一同出席記者會的有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華補充，除了有機可乘，社會風氣亦是罪行發生的兩大主因之一，尤其是暴力罪行，例如打家劫舍和傷人，如果社會有這種暴力風氣，大家會不經不覺受到傳染，「問題根源是最近一連串暴力事件有好大責任要負。」

李桂華明顯有所準備，即場提供五類罪案的同期數據，證明罪案上升。根據去年和今年頭十一個月的數據，爆竊案今年已發生2056宗，較去年同期上升44%；街頭搶劫案有163宗，同樣上升44%；其次是偷車案，1至11月共有572宗，同比升40%；而車內盜竊案亦增加39.3%，有1110宗；增幅「較少」的，是如中午發生的劫案，今年頭十一個月已有170宗，升幅為28%。

郭嘉銓其後強調，警隊不會放下日常工作，不會怠慢，會根據情報靈活調配人手及資源，應對罪案，維持治安及社會安寧。