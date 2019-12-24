港府濫捕釀司法災難 近百人涉暴動罪二度押後審訊 大律師憂數年審不完損程序公義

反修例風波持續半年多來，約五百人被控暴動罪，當中96人昨日再度提堂，但法庭因應控方所求，將案件再次押後至明年3月再提訊，以便控方有時間觀看數以百計的供詞和錄像，意味被告遭控24星期仍不能就其控罪表態，但須按時向警方報到及禁足。辯方律師指這對被告不公平，大律師吳靄儀更憂慮，以現時的暴動案數量，審訊經年也未能完成，而越遲因證據不足才放人，將越影響香港的司法地位，促請律政司調撥大量人手嚴格按證據篩選警方要求提控的個案，以免司法災難延續。

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風波中被捕的人數是香港自1967年「六七暴動」後在一次社運中最多人被捕的，截至本月9日，警方已拘捕六千多人，當中，近千人被檢控，有517人被控暴動罪，一旦罪成，最高刑罰是十年監禁。但不少法律界人士指出，暴動罪容易入罪，因為條文訂明，如果一個人參加非法集結，而該集結被認為「破壞社會安寧」，便屬參與暴動。兩名泛民主派議員月初提出私人草案，建議收緊暴動罪的定義，包括指明當事人的行為必須牽涉暴力行為、以及參加者有「共同目的」等；另亦建議把最言刑罰降低至三年。

是次涉案的96人，全都是參與9月29日全球反極權大遊行而在金鐘的大規模衝突中被捕的，當中絕大部分被控暴動，而在場工作的香港社會工作者總工會總幹事許麗明則被控襲警，已押後12周的案件，昨(23日)早在西九龍裁判法院再次提訊。提出檢控的律政司代表在庭上首先呈上修訂控罪書，因為原有文件共有十處地方出錯，包括被告姓名和出生日期等。控方其後表示，須查閱270份證人供詞和超過300小時錄像，要求押後，各被告暫時毋須答辯。

大部分的辯方律師反對案件再度押後，認為押後時間過長，對被告不公平。律師又指，若法庭接納押後申請，應撤銷被告的禁足令，以及減少到警署報到的次數。

裁判官最終批准押後案件12周，到3月13日再次提訊，但各被告的禁足令和報到次數不變，若未經法庭批准，亦不能離港。

吳靄儀：律政司未看清證據便同意檢控

曾是立法會議員的大律師吳靄儀前(22日)天在報章撰文，指司法界極為關注大量暴動案件會對法庭正常運作造成嚴重影響，未知何時能審理完畢，因為單是其中一宗暴動案的證據，已包括百多小時的影片。她舉例指，2016年新春的旺角衝突中，莫嘉濤一案便審訊了63天，而現時的五百宗暴動案，「恐怕三、五、七年也審不完。現時還柙候審者近百人，其中不知有多少屬暴動罪，那麼他們要被監禁多久才可得到審訊？延遲這麼久，還可能有公平公正的審訊嗎？」

她續稱，這場司法災難由行政和執法機關造成，因為當局在「止暴制亂」的指令下，不管示威者是否和平抑或使用暴力、使用什麼「暴力」，一律大肆追捕；而律政司把關不足，沒有謹遵《檢控守則》，未看清楚是否有足夠證據便同意檢控，結果至今已有4宗案件的被告因控方證據不足而獲警方撤銷控罪。她指出，法庭雖已命令控方賠償訟費，但被告人其間所受折磨，並非金錢所能補償。

吳靄儀錶示，愈多案件愈遲在庭上獲撤銷，就愈影響香港律政司以至整個刑事檢控程序公正的國際聲譽。

她建議律政司長鄭若驊調撥大量人手審查警方呈交的個案，嚴格把關，沒有足夠證據的就速放，不致嚴重暴力的就酌情處理，餘下只有最嚴重暴行和具有力證據的才正式控告暴動罪，藉此大幅減少須在法庭審訊的案件數量。

法庭方面，她期望法官以嚴謹水平來決定是否接納控方舉證，以轟走不應檢控的案件，此舉既可迫使控方三思而後行，亦可增強被告對審訊可望公平進行的信心。否則，這場司法災難將會帶來重大傷害。

吳靄儀總結道，「一國兩制」中香港這一制正受到重大考驗，因為全球都會看到港府如何處理有關案件，以及程序公義有否被遵行，並循此判斷香港法治的強弱。