禮尚往來 特朗普：美國已準備好應對朝鮮的聖誕禮物

隨着聖誕節的到來及近期遠自朝鮮的警告威脅，美國總統特朗普周二告訴媒體稱，美方已準備好應對朝鮮聲稱在年底要送給美國的任何“聖誕禮物”。

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朝鮮常駐聯合國代表金星（Kim Song）12月7日在一份聲明中稱，美方尋求的持續與實質性的對話“就是為了滿足國內政治議程的‘拖延伎倆’”，並指，“我們現在不需要與美國進行長時間的談判，去核（議題）已經從談判桌上移除”。朝鮮外務省也在12月13日不忘重提與美國就半島無核化及去制裁談判提出的年底大限，並稱華盛頓的具體決策會決定到時，朝方會拿出什麼樣的“聖誕禮物”。隨着平安夜在當晚地到來，特朗普向媒體表示，“我們會知道驚喜是什麼，而且我們會很成功地應對它。再看接下來會發生什麼事吧。”他還補充說，“也許這個禮物是他送給我一個美麗的花瓶，而不是導彈測試。我也許會收到個花瓶。”

同樣針對來自朝方的威脅，美國參謀長聯席會議主席馬克⋅米利（Mark Milley）曾於21日告訴記者稱，美軍方已經為所有可能出現的狀況作好準備，但拒絕透露具體內容。此外，他還強調美日韓同盟堅如磐石，並稱已經準備好捍衛三國的利益。就目前美朝雙方對朝核談判的僵持，美國國防部長埃斯珀亦提出，他對兩國能重啟外交努力，及繼續走外交道路（處理分歧）保持希望。不過在提出對美國外交人員支持的同時，他也不忘強調，“必須保證我們的軍方處於高度準備狀態，隨時準備參加戰鬥並取得勝利，哪怕是今晚（就發生）”。埃斯珀稱，“我對此懷有信心”。

此外，美國國防部官網在周一公布了，韓美特種部隊上月針對朝鮮進行的奇襲基地生擒首長的演習。據韓聯社報道顯示，美軍披露以朝鮮為假想敵的特戰演習比較罕見，被視為對朝釋放警告信號。此前韓美軍方一直在實施特戰演習，但幾乎沒有曬出演習照片。針對朝鮮半島局勢，周二當天在中國參加第八屆中日韓首腦會議的韓國總統文在寅指出，三國一致認為韓半島和平符合三國共同利益，並就共同促進朝美早日重啟對話，推進半島無核化與和平進程取得實質性進展達成共識。

據韓聯社報道，文在寅在成都世紀城新國際會展中心出席第八次韓中日領導人會議，並在會後舉行的聯合新聞發布會上做出上述發言。文在寅稱，當天的會議使韓中日合作前景更加明朗，為三方定期對話加強合作打下堅實基礎，三方商定繼續為半島無核化和永久和平保持緊密溝通合作。北京方面，中國外長王毅接受國內媒體採訪並談及朝核問題的內容在周一被公布，他呼籲美方儘快拿出落實新加坡共識的實際舉措。王毅稱，最近圍繞半島局勢出現新一輪緊張。主要原因是朝美新加坡聯合聲明未能有效貫徹落實，朝方的正當合理關切未能得到重視解決。和平的窗口再度面臨變數，對話的機會正在不斷流失。