第八屆日中韓領導人會議在成都舉行

日本首相安倍晉三、中國國務院總理李克強與韓國總統文在寅12月24日在中國成都舉行第八屆日中韓領導人會議。

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在會談開始，安倍首相提出了日中韓合作的前提，應該是建立“三贏關係”。希望三國合作給外界帶來正面影響。

此次的會議，提出了三國的具體合作領域“3E問題”，即環境問題（environment problem）”“高齡化社會（elderly society）”“人員交流(exchange)”，而關於海洋塑料問題，將以在G20大阪首腦會議取得共識的“大阪藍色海洋願景”的實現作為目標，三國精誠合作。6月28日-29日，二十國集團（簡稱G20）首腦峰會在日本大阪舉行，主席國日本將海洋塑料垃圾與微塑料治理等作為本屆G20峰會的重點議題，對海洋塑料垃圾與微塑料議題十分重視。各方就“大阪藍色海洋願景”達成共識。

會議指出了實現有活力的健康的高齡社會的重要性，人與人的聯繫是三國互相理解的基礎，即使是政府之間面臨困難的時期，持續民間水平交友、交流與合作是十分重要性,並提出了通過擴大通過體育的交流，加深友好和合作精神的重要性。

安倍首相在會議後的聯合記者會上指出：關於國際形勢，三國確認了共同的立場：“朝鮮反複發射彈道導彈，違反了安理會的決議而且對地區的安全保障產生了深刻的威脅”，“為了實現朝鮮的完全的無核化，將最大限度地推動美朝的談判過程，為此，切實履行相關的安理會的決定，繼續美朝接觸的態勢，這是三國的共同立場，並在這次會議中得到了確認。

24日上午，中國國務院總理李克強在四川成都與韓國總統文在寅、日本首相安倍晉三共同出席第七屆中日韓工商峰會並致辭。

李克強指出，三方要共同努力提升區域經濟一體化水平。中日韓是區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）談判的堅定支持者，應當落實上個月“曼谷共識”，一鼓作氣，乘勢而上，確保明年正式簽署協議。三方應推動中日韓自貿區談判儘快取得實質性進展，堅定維護多邊主義和自由貿易。安倍強調“將進一步強有力地推進自由而公正的貿易”，表示將力爭使東亞區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）談判早日談妥。

因為成都曾是《三國演義》中蜀國都城，安倍表示：“（日中韓）三國並非三國時代的魏、吳、蜀，不是相爭關係，而是希望攜手共築‘新的三國時代’。”

24日,安倍首相與韓國總統文在寅舉行了會談.兩首腦的正式會談,是從去年9月兩元首在紐約舉行的聯合國大會會談以來時隔1年零3個月的會談.