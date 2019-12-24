藍營爆內幕楊蕙如暗黑網軍直屬民進黨中央由蔡英文簽約委託南風營銷執行

參選下屆總統的三位候選人（蔡英文，宋楚瑜和韓國瑜）在台北舉行電視辯論之前 2019年12月18日

「卡神」楊蕙如收買網軍，攻擊大阪辦事處處長蘇啟誠，袒護謝長廷，導致蘇啟誠自殺身亡，因而被台北地檢署依侮辱公署罪嫌起訴。藍軍積極追查楊蕙如資金來源，今天召開記者會大爆料，公布「暗黑網軍」直接隸屬於民進黨中央黨部的各種證據，合約上甚至有「蔡英文」的名字，要求民進黨中央公開交代。

廣告 繼續瀏覽後續

國民黨副秘書長張顯耀、蔡正元及以揭弊著稱的前立委邱毅，三人組成「要正義聯機」今天在台北舉行「民進黨的暗黑網軍」記者會。

邱毅指出，楊蕙如在民進黨的網軍中只是「小咖」，暗黑網軍的頭目及指揮者，是賬號為IDCC的湯文馨，她是民進黨立委黃國書國會辦公室的公費助理，另一個身分是承包民進黨網軍經營工作的「南風整合營銷公司」的董事。湯文馨平常連繫的對口是民進黨中央「新聞輿情部」黨工陳泳璋，而陳泳璋的上級就是民進黨前秘書長洪耀福。

邱毅透露驚人內幕指出，南風整合營銷公司於2018年1月成立，負責人是洪耀福的好有葉振興，成立目的就是為了跟民進黨簽約組建網軍。同年3月8日下午3時47分，陳泳璋就寄電子郵件給湯文馨，通知委辦籌組網軍的合約已經擬妥，可以準備正式簽約。

更勁爆的是，這封電子郵件的附件就是一份合約書，甲方簽約代表是蔡英文，乙方是南方整合營銷公司的董事長葉振興；南風不僅與民進黨簽約，還向勞動部與台電申請標案，也就是說，楊蕙如網軍不僅由民進黨中央指揮策動，還獲得民進黨與民進黨政府單位和國營企業挹注資金，糧草不虞匱乏。

邱毅更出示了南風與民進黨簽約後，從4月中起至8月初每半個月一次的網軍項目報告的封面，他說，所有乾的壞事都在這堆項目報告書中，未來他將陸續公布所有曾被民進黨中央利用「暗黑網軍」鎖定攻擊的對象，包括國民黨和台灣民眾黨的人士，甚至民進黨內不同派系政治人物，也曾被民進黨中央的暗黑網軍攻擊。

民進黨立委黃國書響應表示，湯文馨確實曾任他的助理，但在2017年就離職，助理離職後要從事什麼工作他無法干涉，離職後兩人也很少往來。民進黨發言人劉康彥則表示，邱毅提出的合約，是民進黨中央黨部委託的網絡輿情項目，是許多公司機構都會做的信息搜集。