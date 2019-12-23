離職白宮後 博爾頓首批特朗普:沒有認真阻止朝鮮發展核武

曾擔任美國總統特朗普，總統國家安全事務助理的博爾頓在近日接受採訪，罕見地批評了特朗普政府的對朝政策。他還認為，有關華盛頓已向平壤施加最大壓力的說法並不正確。

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博爾頓在接受美國新聞網站Axios專訪時特意批評稱，特朗普沒有真心信守要全力阻止朝鮮發展核武的承諾。他還指出，特朗普上任差不多三年，仍未見到任何明顯的跡象，顯示朝鮮已經停止生產核武器。曾先後在里根、老布什和小布什政府內任職的博爾頓並警告稱，（朝鮮局勢）時間拖得愈久，就愈對平壤有利。他認為，這將給予朝鮮這個擴散武器國家有更多時間，去研製、試驗及優化核武器和洲際彈道導彈項目。他在採訪中並提出，美方現時沒有對朝鮮採取所謂的極限施壓政策，並認為美國海軍應攔截朝鮮海上轉移燃油的非法行動。而對於特朗普無視朝鮮試射短程導彈的看法，博爾頓則斥責這名前上司的態度，並稱其如同表示“不擔心區趨內美軍或盟友韓國及日本面對的潛在危險。”

博爾頓說，特朗普揚言要阻止朝鮮的核武野心只是虛張聲勢，更預測一旦朝方進行其近期威脅在美朝對話年底無結果前採取的“聖誕節挑釁”，特朗普到時將不得不公開承認，他的對朝政策“非常失敗”。他還補充說，自特朗普上台後，美朝關係如坐過山車、時好時壞。博爾頓稱，美國在促使朝鮮作出戰略決定、停止追求發射核武能力方面，沒有明顯進展。這名現年71歲的特朗普政府前要員在今年9月被指與白宮內多位官員政見不合，最終在特朗普的壓力下離職。就朝鮮問題，有報道指，博爾頓態度很堅決，認為聯合國安理會決議禁止朝鮮試射彈道導彈，所以朝鮮違犯安理會決議毋庸置疑。但是事發後，特朗普則不受太大影響，在推特上說，“朝鮮發射了幾枚小導彈，這讓一部分美國人不安了， 我沒事”。他還重申其與朝鮮最高領導人金正恩的友誼。

值得一提的是，美國國防部官網在周一公布了，韓美特種部隊上月針對朝鮮進行的奇襲基地生擒首長的演習。據韓聯社報道顯示，美軍披露以朝鮮為假想敵的特戰演習比較罕見，被視為對朝釋放警告信號。此前韓美軍方一直在實施特戰演習，但幾乎沒有曬出演習照片。朝鮮在自定的年底談判時限前夕揚言送美國“聖誕節禮物”，暗示發起挑釁，美方也在相應提高對朝施壓力度。此外，美國參謀長聯席會議主席馬克·米利20日在記者會上表示，“我們做好了應對一切情況的準備，保持着極高的戒備狀態。”正在對中國進行訪問的韓國總統文在寅在北京與中國國家主席習近平會面時提出，去核化談判陷入停滯以及最近美國和朝鮮緊張情勢升級對朝鮮不利。