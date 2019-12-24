高雄市議會列林鄭月娥為不受歡迎人物 促韓國瑜市政府落實

高雄市議會早前通過跨黨派的議員提案，指香港特首林鄭月娥須為警方在反修例運動中違反人權執法負起政治責任，促請市政府把她列為高雄市不受歡迎人物，提案市議員昨(23日)天要求市長韓國瑜儘速響應提案，彰顯高雄市維護人權價值。

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高雄市政府回應稱，任何提案都應有法源依據，不應天馬行空政治操作，而中華民國與香港關係是依《香港澳門關係條例》辦理，相關提案辦理屬台灣中央大陸委員會職權，地方市府無權處理。但提案人之一的時代力量林於凱反駁稱，這是對港府踐踏民主的積極表態，無關中央權限。

綜合台灣傳媒報道，這個不具行政約束力的議案，本月10日經高雄市議會通過，並已送請市政府研究辦理。提出或聯署議案的民進黨籍議員簡煥宗、高閔琳和邱俊憲，以及時代力量議員黃捷、林於凱等人昨日召開記者會，要求韓國瑜市政府強力公開譴責香港特首及其政府違反人權的作為，儘快把林鄭月娥列為高雄市不受歡迎人物，其後更高喊「高雄撐香港、議會挺民主」等口號來表達心聲。

邱俊憲在記者會上指出，有關議案是針對港人發起反對逃犯條例修訂草案運動後，行政長官林鄭月娥以警察強壓示威民眾，向和平示威者發射催淚彈、布袋彈、橡膠子彈及水炮等，所用武力不僅不符比例原則，更阻礙醫護救護及記者採訪，又被指涉嫌殺害和性侵示威者，可說是違反人權執法事件層出不窮。

參與提案聯署的林於凱表示，曾走進香港中聯辦的韓國瑜，竟指香港反送中遊行是暴動，質問韓國瑜會否收回有關說法及譴責林鄭月娥？並指若果韓國瑜沒有勇氣譴責，如何捍衛中華民國的自由？

高閔琳則指出，現時流傳「今日香港、明日台灣」，但事實是「昨日台灣、今日香港」，因為香港近來發生市民莫名「被消失、被殺害」，與台灣過往的白色恐怖時期雷同。泛藍陣營批評綠營或台派販賣亡國感，但實情是韓國瑜若真的當選總統，才是亡國感的開始，因為韓國瑜簽了十大覺醒中「兩岸謀求統一的模式」。她呼籲韓國瑜應站在維護高雄和台灣民主自由的立場來參選總統。

簡煥宗亦以台灣過去的白色恐怖為鑒指出，上周六(21日)的大遊行中，在捷運上看到台灣警察面帶微笑地維護市民的安全，這是台灣花了近四十年的時間所得到的成果，呼籲大家好好珍惜，不要讓香港正在發生的事情再次發生在台灣。

有關市議員表示，將會透過傳統郵件及電子信箱，將提案傳送到香港立法會及特首辦公室，以表達高雄市譴責林鄭月娥違反人權的諸多荒謬行為。