默克爾執政期超過阿登納 國際媒體秋後算賬

本周一，德國總理默克爾執政長達5144天，比阿登納總理多了一天，成為德意志聯邦共和國歷史上位於科爾之後的任期第二長的總理。但國際媒體對默克爾的批評十分嚴厲，而德國媒體則相對溫和。

廣告 繼續瀏覽後續

《星期日泰晤士報》批評默克爾錯誤地估計了形勢。“她2015年對移民危機做出的反應埋葬了歐盟的團結。她為從俄國通往德國的北流輸氣管項目而努力是對北約和東歐的一個威脅。”她使德國政治陷入了一個悲傷狀態。在她掌權期間，德國右翼極端勢力選項黨不斷壯大，而社民黨則選擇了新的左轉。

彭博通訊社對德法關係做出了毀滅性結論，認為德國在過去兩年中，以“偽善“的方式，拋棄了法國。1950年以來推動歐洲的德法軸心由此受到威脅。德法兩國之間的默契，即德國領導經濟，而法國則在外交、政治和軍事上處於領導地位這一默契失去了重要性。柏林“禮貌地聽馬克龍講話，然後就不理睬他”。默克爾的解釋是，“德國無法採取行動”，因為德國正在競選中，然後是正在聯盟談判中，然後是處於不穩定的聯盟中。

《南德意志報》發現，默克爾和阿登納都利用了德國人愛穩定的傾向，來穩固自己的權位。比如，阿德那1957年發表文章說，“不做實驗”，而默克爾則在和2013年和社民黨競選對手施泰因布呂克的電視決鬥中，直接向觀眾說，“您認識我”。和阿登納一樣，接班人問題也困擾着默克爾的最後任期。不過她和阿登納以及科爾也有不同之處。後兩位總理最後自我評價都非常高，認為自己不可或缺。默克爾則自我選定了政治前途結束日。也許正因如此，她才能夠還坐在總理寶座上，而且還坐了這麼長時間。