平民死亡35人恐怖分子死亡80人 布基納法索聖誕前血腥恐襲

非洲西部薩赫勒地區國家布基納法索北部在平安夜當日發生聖戰分子襲擊，35名平民死亡，這是該國有史以來最慘重的恐怖襲擊，布基納法索總統卡波雷在推特上譴責這起“野蠻攻擊”，並已經下達命令進行為期48小時的國家級哀悼。

廣告 繼續瀏覽後續

根據布基納法索總統府和軍隊消息，被擊斃的恐怖分子共有80人，而軍方也損失了4名警察，3名武警。軍方公告宣布，“眾多恐怖分子同時攻擊了阿爾濱達地區的軍隊分支和平民，強度罕見，且持續了數個小時”。稍晚些時候，政府發言人則表示，“在逃跑途中，恐怖分子殺害了35名平民，其中31名受害者均為女性，又傷及6人”。

布基納法索自從2015年以來，和其鄰國馬里，和尼日爾一樣，不斷遭受着恐怖分子的攻擊，而這是最為血腥的一起。今年11月，一家礦業公司的38名僱員在布基納法索東部車輛行駛當中遭受襲擊並遇難。2015年起，經過法新社統計的恐怖襲擊在布基納法索已經造成超過700人死亡，聯合國則統計到大約56萬人因恐懼聖戰者的挑釁而被迫遷徙。雖然很少有組織出面認領襲擊，但大部分都被認為是基地組織的分支機構或效忠伊斯蘭國恐怖組織者所發起。法國，美國，聯合國等派駐軍事力量的幫助也並未完全平息恐襲，薩赫勒地區國家反恐也是法國總統馬克龍任期內重要挑戰。