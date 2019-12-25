法國罷工無明顯改善 罷工者抱團慶祝戰鬥性聖誕節

平安夜過後，聖誕節當日的法國交通依舊“干擾嚴重”，並未出現奇蹟。

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聖誕節當日，全法高鐵減少三分之二，城際區間火車減少七成，法蘭西島大區郊區火車減少六分之五，諸如蒙帕納思火車站，巴黎東站和巴黎北站等大型中轉站，早間沒有任何駛入或駛離的火車。前夜，雖然法國鐵路第二大工會--自治工會呼籲成員在學生寒假期間暫停罷工，但鐵路第一大工會--法國總工會和南部鐵路等則選擇繼續罷工，已在平安夜當天造成重大交通問題。造成法鐵公司4億歐元損失的罷工者們，自身也每天損失50到150歐元不等，法鐵總裁表示今年業績嚴重受到衝擊。

至於接下來的12月27日到29日的周末和假期返程高峰，法鐵宣布高鐵將有六成運轉正常，80萬名已經預定好票的乘客當中，大部分將如期成行，一小部分人將被邀請對行程進行更改。

為了保持罷工的火苗不熄滅，法國總工會的罷工群體本周不休息，巴黎里昂火車站等地出現了罷工者之間的聖誕聚會，南部的馬賽也有鐵路工人，黃背心，私營企業員工等，抱團度過他們戰鬥性的聖誕節。極左派“法國不屈服”黨領袖梅朗雄等人也前往巴黎里昂火車站與罷工者共進午餐，“團結罷工者”。

面對罷工者的訴求，新任退休事務代表皮特拉澤維斯基表示，不可能就取消42個特殊退休制度，設立統一按照點數計算的新退休制度再討價還價。總理府本周一晚間宣布了與社會意見代表磋商的新議程：1月7日，部長團將與工會代表見面，主要討論特殊工種的工作強度問題，和職業生涯結束時出現的系列問題。而1月22日，部長委員會將聽取改革草案的介紹。