驚艷的罷工 巴黎歌劇院舞者以冬日室外天鵝湖抗議退休改革

翩翩白裙，表情凝重...免費的室外芭蕾舞表演，是巴黎歌劇院舞者對政府退休改革的抗議。

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巴黎歌劇院和法蘭西喜劇院是本次法國政府退休改革計畫當中兩個將會受到衝擊的文化機構。12月24日星期二，巴黎歌劇院門口大約40名芭蕾舞者在交響樂團成員在這個可以追溯到1689年的藝術明珠門前廣場上演了一場別緻的遊行活動：劇場門前掛起了白底黑紅色字體的“巴黎歌劇院罷工”，以及“文化受到威脅”的標語。舞者和樂團成員就在門口，為市民和遊客奉上了露天的“天鵝湖”表演，引發人們的驚嘆。

這是他們對政府退休改革計畫的抗議，一名芭蕾舞者代表表示，儘管天氣寒冷，同事們仍然願意接受室外表演的挑戰，而音樂家同行們則也志願陪同，而且“就算罷工，也願意在12月24日為民眾奉上一場優雅盛宴”。

由於巴黎歌劇院舞者的培養與選拔過程特殊，幼童一般從8歲就要接受嚴格的高強度培訓，有天賦者緩慢步步上升，代表法國國家藝術形象出演。一般在40歲左右，由於身體傷病，舞者會選擇退休，這也是為什麼巴黎歌劇院舞者的現行退休制度允許其42歲辦理退休。如果按照政府計畫，取消特殊退休制度，延長至65歲才可拿滿額退休金，舞者的身體條件將無法承受。

四十多名芭蕾舞者在冰冷的大理石地面上，為民眾呈現了難度最高的芭蕾之一，“天鵝湖”。舞者代表表示，這背後是15年的犧牲與奉獻，是每天不間斷的訓練，而身體的耐受性有限，“如果人們還想繼續在舞台上看到這樣美麗的表演，那麼請記住，舞者們無法這樣高強度工作到六十多歲”。