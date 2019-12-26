昂山素季所在黨地方高層被殺

昂山素季所在黨全國民主聯盟黨的一名地方高層日前在若開邦被殺。

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緬甸全國民主聯盟黨在布迪洞的地方主席耶登已經被當地阿拉干反叛武裝關押數個星期，反政府武裝表示耶登死於聖誕節當天的軍事襲擊，但全國民主聯盟黨發言人表示這一說法無法得到證明，反政府武裝應負全責。

耶登於12月中旬本計畫前往出席一些造勢活動，來支持昂山素季在聯合國國際法院的出庭發言。國際法院從12月10日起在為期三天時間內在海牙針對緬甸軍方的暴虐對待羅興亞人，種族屠殺等指控進行聽證，緬甸國務資政昂山素季出庭為緬甸辯護，並在12月11日在國際法院發言。而耶登正是在昂山素季發言當天被反政府武裝抓走，沒能來得及出席支持昂山素季的活動。對於他的死訊，緬甸全國民主聯盟黨發言人表示，該黨全體成員都為這一損失而感到遺憾，並認為“支持昂山素季是一項權利，不是罪行”。

阿拉干反政府武裝以高姿態系列綁架，炸彈襲擊，和火力攻擊若開邦政府軍和政府人員而聞名，緬甸政府軍則以火力回復，在這個西部邦加派數千軍人，同時也被非政府組織大赦國際譴責製造了“被消失”，“折磨”，“法外行刑”等罪行。本次衝突地帶正是2017年緬甸軍方驅逐大約74萬名羅興亞人前往孟加拉國邊境之地。

12月10日的國際法庭上，以穆斯林人口為主的非洲國家岡比亞針對佛教徒居多數的緬甸發起指控，認為緬甸對待羅興亞人的手段，違反1948年聯合國種族清洗相關協議。岡比亞的這一指控得到了57個伊斯蘭合作組織國家，以及加拿大與荷蘭的支持，支持方希望尋求更進一步的對羅興亞人群體的上游保護。就在這場聽證會之前，阿拉干反政府武裝軍宣布，支持聲援羅興亞人。在為緬甸辯護時，昂山素季表示並無證據支持“緬甸軍方有種族屠殺的意圖”，並指出“軍方行動針對的是羅興亞人的武裝襲擊”。