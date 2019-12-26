法國政府否認用拖延戰術等待輿論轉向 鐵腕收場

法國反退休改革大罷工進入第22天，反對派認為馬克龍故意任由事態惡化，等待時機鐵腕收場。

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這一場示威從長度上已經趕超了1995年的社會運動。當年11月24日到12月15日之間，朱佩政府的公務員退休改革以及公共服務部退休改革以妥協告終，24年後的今天政府與意見代表們的談判進入死胡同。工會希望繼續加壓但法國國營鐵路罷工人數並不走高（駕駛員罷工率周四下降到42.1%，本周二是49.3%）。法國公立國家消費研究機構本周四頒發年度“金仙人掌”獎給法國國營鐵路公司，譴責它是年度提供服務最差勁公司。評獎元素包括準時度，價格，前往櫃檯難易度等等。

面對耐心日漸磨透的公共交通使用者，工會和反對派指責政府使用拖延戰術，等待輿論風向產生變化，再趁機介入，強勢收場。馬克龍12月21日在科特迪瓦表示，這段時間政府不會“休戰”，因為（與反對意見代表談判的）局勢很重要，政府也承諾要努力尋找解決途徑。但提高供給反對意見代表的磋商時間表當中，年末聖誕節與元旦假期沒被利用起來，明年1月7日雙方見面會談，而22日改革草案就要提交到部長委員會。時間太緊，反對改革者們認為這是政府的戰術，尤其是下轄交通部分內容的生態轉型部長伊麗莎白-伯恩前往馬拉喀什過聖誕節，在反對派眼裡頗有爭議。對此，內政部長卡斯塔納表示，這場爭議“無用”，“部長們也有權利和家庭小聚”。但工會代表們則譴責道：“這是任由事態惡化的戰略，政府和工會之間現在沒了接觸，政府放假，任由罷工持續到來年，不知何時結束”。總理府回應道：“政府依舊有強烈意願對話”，執政黨也表示“不是說暫時沒有見面，就代表政府沒有在工作”。